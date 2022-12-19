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19/12/2022

火雞思維

#火雞思維 #歸納法 #價值回歸 #越跌越買
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　一位英國哲學家、數學家、思想家 伯特蘭．羅素 （Bertrand Russell） 提出過一個著名的火雞問題 （Russell's Turkey），此理論相當有趣，亦對投資者以及日常生活有很好的啟示。

　

　　話說在火雞飼養場內，一隻火雞發現，每天上午9時主人便會給它餵食。這隻火雞十分聰明，並非立即作出結論，而是進一步細心觀察，例如一直收集了有關上午9時給它餵食這一事實的大量觀察證據，包括雨天與睛天，溫度高低，周日至周六，各種各樣的情況。最後，這隻火雞才得出了一個結論：「主人總是在上午9時給我餵食。」

　

　　事情並不像這隻火雞所想象的那樣簡單和樂觀，於聖誕節前一天的9時，主人並沒有給它餵食，而是把它烹煮，弄了一個火雞大餐。

　

（istock）

　

　　火雞思維指的是很多時候，人們看到一種個例事實，就習慣性地用這一種個例來解釋一系列現象，總結出來一些規律。羅素提出這個火雞問題的動機是諷刺當時的歸納主義者，他們從個別性知識與重複事件就推出一般性結論的推理，濫用各種歸納法。歸納法本來是一種科學方法，但也有其局限性。

 

價值回歸？越跌越買？

　

　　這個小故事對價值投資者亦是一個好提醒，尤其一些極度有信念而盲從一些金科玉律的投資者。常言道要經常檢視投資項目，長線投資並非指死不放的意思，就是要預防這個火雞思維。

　

　　價值投資有些金科玉律，當信念超大時，其實相當危險。例如「價值回歸」與「越跌越買」這兩個策略，某程度上假設了一個周期性，即資產價格升完會跌、跌完就會回升。當一些價值投資者累積了不少經驗，因而擁極大信念時，價格越跌得多，就越放膽買入。

　

　　或許過去經驗一直沒有出現問題，亦賺過不少大錢，所以認為別人恐慌時該貪婪。當一次、三次、十次……贏很多，信念自然更強化。誰知該投資者並未有察覺到一些根本性變化，真的「今次不同了」，原來真的是轉勢，例如整個世界轉入一個新時代，甚至世界大戰出現，過去的玩戲規則改變了，或所投資的企業變了質。於此時此刻還盲目沿用過去的方法，是否太過「火雞」呢？

　

　　未知大家有否這個感覺，近幾年，各國話事人似乎好有意識地不想世界靜下來。過去十多年有效的致富套路，包括來自上世紀30年代的一套傳統價值投資方法，未來未必可行。投資者宜與時並進，利用已吸收的功力去審時度勢，永不當火雞，共勉之。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/huo-ji-si-wei-ye-74384979

 

 

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