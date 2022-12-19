一位英國哲學家、數學家、思想家 伯特蘭．羅素 （Bertrand Russell） 提出過一個著名的火雞問題 （Russell's Turkey），此理論相當有趣，亦對投資者以及日常生活有很好的啟示。

話說在火雞飼養場內，一隻火雞發現，每天上午9時主人便會給它餵食。這隻火雞十分聰明，並非立即作出結論，而是進一步細心觀察，例如一直收集了有關上午9時給它餵食這一事實的大量觀察證據，包括雨天與睛天，溫度高低，周日至周六，各種各樣的情況。最後，這隻火雞才得出了一個結論：「主人總是在上午9時給我餵食。」

事情並不像這隻火雞所想象的那樣簡單和樂觀，於聖誕節前一天的9時，主人並沒有給它餵食，而是把它烹煮，弄了一個火雞大餐。

（istock）

火雞思維指的是很多時候，人們看到一種個例事實，就習慣性地用這一種個例來解釋一系列現象，總結出來一些規律。羅素提出這個火雞問題的動機是諷刺當時的歸納主義者，他們從個別性知識與重複事件就推出一般性結論的推理，濫用各種歸納法。歸納法本來是一種科學方法，但也有其局限性。

價值回歸？越跌越買？

這個小故事對價值投資者亦是一個好提醒，尤其一些極度有信念而盲從一些金科玉律的投資者。常言道要經常檢視投資項目，長線投資並非指死揸不放的意思，就是要預防這個火雞思維。

價值投資有些金科玉律，當信念超大時，其實相當危險。例如「價值回歸」與「越跌越買」這兩個策略，某程度上假設了一個周期性，即資產價格升完會跌、跌完就會回升。當一些價值投資者累積了不少經驗，因而擁極大信念時，價格越跌得多，就越放膽買入。

或許過去經驗一直沒有出現問題，亦賺過不少大錢，所以認為別人恐慌時該貪婪。當一次、三次、十次……贏很多，信念自然更強化。誰知該投資者並未有察覺到一些根本性變化，真的「今次不同了」，原來真的是轉勢，例如整個世界轉入一個新時代，甚至世界大戰出現，過去的玩戲規則改變了，或所投資的企業變了質。於此時此刻還盲目沿用過去的方法，是否太過「火雞」呢？

未知大家有否這個感覺，近幾年，各國話事人似乎好有意識地不想世界靜下來。過去十多年有效的致富套路，包括來自上世紀30年代的一套傳統價值投資方法，未來未必可行。投資者宜與時並進，利用已吸收的功力去審時度勢，永不當火雞，共勉之。

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