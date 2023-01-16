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16/01/2023

AI程式交易的恐怖情節

#AI #程式交易 #大戶
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上篇文章提到對AI程式交易的一些睇法，指AI程式要奏效，本身的設計投資邏輯也很重要。另外，曾經有網友分享，原來坊間有AI程式出售，聲稱能讓散戶可以擁有自動賺錢機器。這類程式存在不少風險，這裡討論一下。

 

　
　　曾有網友留言：「近期有朋友跟我說AI程式投資真能賺，他用了6萬元買下程式後，過了一星期就賺了1000元，這樣推算，一年52個星期就能賺到5.2萬元，每年回報約100%。」

 

　
　　這件事本身有點奇怪，試用這個角度看待，任何人付出6萬元買下一套AI程式，讓它自動運作，就能每星期穩賺1000元(未知本金多少，可能10萬元吧)，一年能賺5.2萬元。如此情況，若投資者放大本金將會如何呢？例如本金100萬元？1000萬元？1億元？

 

　
　　試想想，若這類AI程式真的可行的話，哪間投行不想要呢？哪個富豪不想要呢？一副自動賺錢機器只需6萬元，比起置業的首期都還要少，發達似乎不太難呢。說到這裡，是否跟過去不少「自動產生收入系統」的概念差不多呢？夾公仔機？掘礦機？倫敦金？甚至乎，一些數千數萬元的派冧巴投資課程，它們的概念也是「付點錢就能發達」，不是嗎？

 

　
收割時份？

 

　
　　不勞而獲的幻想未算大問題，這類AI程式還有一些更恐怖、更陰謀論的情節。試想，散戶們先被推介買下這類程式，起初應該能賺錢的。於是，散戶見AI程式奏效，自然會越買越大。加上這類產品有推手、有口諀，自然很快會一傳十、十傳百，當交易量到一定金額之後，它就漸漸失靈。

 

 （istock）

 

　
　　有幾個失靈的可能，第一個是AI程式設計追不上市場變化，有機會需要你不停付款更新，當初的6萬元只是第一注，陸續還有很多個6萬元。按道理AI應能自我學習，不需要不斷更新的，但坊間所買到的，內裡寫了甚麼，誰知曉。

 

　
　　另一個可能是這類AI程式漸漸變了市場上一班「能被捉路的操盤者」，大戶開始針對市場上市佔率比較高的一些AI程式產品作針對性的操作，有如大戶經常令牛熊證打靶。當然，AI理應很會分析的，但坊間所買到的，內裡寫了甚麼，誰知曉。

 

　
　　最可怕的是程式設計者其實以程式作為收割工具，讓他們能收集用戶的資金，若這些程式有後門，當你運用程式時，設計者大可跟你對賭，你可能會被動地不斷高買低賣他們的貨。仍是這句，坊間所買到的，內裡寫了甚麼，誰知曉。

 

　
　　陰謀論當然可怕，只不過若散戶對所購入的程式背後邏輯一無所知，只管把血汗錢放進就希望有回報，甚至希望發達，這跟往日的一眾「自動收入系統」騙案苦主並無大分別。
　

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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