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26/01/2023

「跟著價值走」的示範

#銀娛 #價值投資 #濠賭股
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　記得2021年尾曾與鍾記來一次zoom討論，距今約一年多，當時他指自己趁低位買入銀娛(00027)、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)等股票，後來這些股票表現各有不同，有些曾經比他買入價大跌一半。近日見他於blog內談到一些最新操作，借機再次與他來次zoom，更新一下他的近況。鍾記把他的思路解釋一次，作了一次「跟著價值走」的示範。

 

鍾記減持銀娛

 

　　近日鍾記減持銀娛，主因他見到市場上憧憬不少它的利好因素，包括一年前還未明確的發賭牌問題，如今6個賭牌已塵埃落定。加上通關復常後，大眾樂觀情緒令資金再次追捧博彩股，一下子令銀娛股價升至$54水平。股價達到這個高位令鍾記再次檢視其估值，看看市場有否過分樂觀。

 

　　計計數，看銀娛股價是否已反映了疫情前水平。拿疫情前EV/EBITA的平均倍數，大約為13.8倍。再假設一兩年後，至2024年，它能達至2017-2019年的3年平均利潤，約為158億元左右，扣減公司內的淨現金，再以10%折現率計算一下。2024年的合理價為$54.4，折算今天合理價應該值$49.4。而市場今天所給予的股價是$54，這代表比合理價高出約10%。

 

　　需留意，以上假設是2024年銀娛的利潤能回復疫情前的水平，但鍾記對此有點擔心，復常的歷程是否這麼順利呢？但市場期望已反映這個場景，更可能有投資者認為開關復常後，2024年澳門賭業可以發展得更有規模，利潤比以前更高。但鍾記選擇比較保守一點，見估值反映了這個利潤，更出現溢價，寧願選擇沽貨離場。這次操作利潤不俗，約一年時間有28%的回報。

 

 （資料圖片）

 

當日買入時的考慮

 

　　記得一年前鍾記買入時的考慮是預期銀娛能於3年後恢復至疫情前7成利潤，按此前提作估值，3年後估值約達$60，比起當年買入價有50%的升幅。他認為2021年尾過後疫情還要持續多3年時間的機會不高，因此該假設已經相當保守。以當時股價(約$40)能有此預期回報，皆因市場當時非常悲觀所至，覺得應把握機會買入。事後回看，雖然疫情持續時間比預期長，但如今一下子通關復常的樂觀情緒突然把股價推高，於是又把握時間沽出獲利。

 

　　價值投資者總喜歡逆向思維，作出低買高賣的操作。鍾記買入時基於一個假設，已經算比較保守，其中一個風險是該假設可能錯，相信這能以持貨比例去管控，他更不會一注獨贏。有了一個假設，合理預期是3年50%回報，由此作起點，在「封了蝕本門」的前提下再於這段時間等待機會出現。期間一路留意估值，當一旦機會出現便立即知道及行動。這是一個價值投資者的完美示範，完全知道自己的位置在哪，清楚自己在何時、何地，該做什麼。

 

　　討論期間還有談及阿里巴巴、騰訊，至今他還未沽出，一直留意其估值，亦有分享估值方法與計算，還有恒指合理價，有機會再分享。

 

相關連結：
【對中港股票樂觀的玄機】

【鍾記 威廉人 (一) - 減持銀娛 阿里估值】


 

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