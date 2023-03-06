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06/03/2023

創科(00669)逐點回應狙擊手，印象分提高不少

#創科實業 #沽空機構 #狙擊
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前寫文與拍片講述創科實業(00669)被沽空機構狙擊事件，當時見創科的回應簡單，沒有逐點回應指控，與2017年敏華控股(01999)被狙擊事件相比，實在有所不足。數天後，創科在3月1日（上周三）發出長11頁的自願性公告，正面回應了沽空報告中的7大指控，內容亦補充不少資料與觀點，算是做了件好事。

 

　　有關回應詳情，讀者可以到港交所公告找原文看看，亦可到小弟Patreon收聽解說，這裡簡略討論一下。

 

（資料圖片）

 

　　創科在回應中強調他們的「未來科技」策略令其增長可以拋離一些「傳統電力技術」的競爭對手，尤其當中佔其營業額一半的品牌Milwaukee業務增長強勁，這些都是沽空機構所忽略的事實。

 

　　有關把開發費用資本化，指控認為創科與同業的資本化比例相差甚遠，有造數之嫌，其實這只是有關香港、國際與美國的會計制度所致。而「物業、廠房及設備」等資產註銷時減值太高，原因是不少資產乃產品發展的模具，由於有專利權，因此不會隨便於市場中放售，只能當成「爛銅爛鐵」，所以收回金額有限。

 

　　創科對2022年預付款項的急升亦有提供資料解釋，沒有古怪。而應收帳款大部分仍能收回，保持與良好信用的伙伴合作。至於，應付帳款拉長主因是企業多年來擴大了規模，因而獲益，亦沒有延遲或錯過付款的跡象出現。

 

　　特別想詳談的是有關庫存的指控，沽空報告指創科庫存與毛利多年雙雙上升，懷疑它生產過剩產品，犠牲庫貨情況以提升毛利率。創科回應透露它以「長尾策略」行事，特性是所增加的產品多是週轉率低而毛利高的一類，希望替此提升網絡的整體價值。

 

　　很多時企業都會集中發展最好賣的產品，它們銷售量最大，但多數毛利不高，這就是所謂「薄利多銷」策略。另一邊廂，企業主動開發更多產品種類，將足夠多的非熱門產品組合起來，實際上可以形成一個足夠與熱門市場相匹敵的大市場，這就是「長尾理論」。

 

　　大家身邊可觀察不同策略的店舖，例如小弟家附近一家五金舖，它就是「長尾理論」策略，因為店內有很多偏門產品。例如小朋友玩具的鈕型電池（不常見的型號）、喇叭線、浴室寶搖控器之類，這些東西多不能在日本城、Aeon、百佳、惠康等地方找到。這些產品「去貨」很慢，但一旦客人需要，貴多點也不要緊，算是買個方便，這正是存貨高、毛利高的例子。

 

　　創科作了這次回應，正面回應了大部分指控，印象分提高了不少。作為公司管理層，比較可取的做法理應如此，因為不少投資者真心想了解情況，所以遇到偏頗、不準確或不完整的指控，有需要說出來，解說清楚。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/79500820
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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