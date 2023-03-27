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27/03/2023

TVB(00511)裁員合理？恐跌進惡性循環

#tvb #裁員 #惡性循環
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上星期剛寫過有關TVB(00511)股價異動的文章，誰知TVB又有新搞作。TVB剛公布展開成本優化管理，包括將會遣散5%員工，集團約有3900名全職僱員，即約200人，同時將未能達到預期收視及經濟收益的節目終止，以節省2.6億元的年度營運現金支出。TVB行政主席許濤指出，電視業正面臨新時代洗禮，方案是保障業務穩定性及可持續發展。

 

（資料圖片）

 

　　計算企業盈利，主要靠一條公式，就是「收入」減去「支出」等於「盈利」，投資者亦然，投入資金買下企業的盈利能力，主要亦是分析這條公式的狀況。要增大盈利，一邊廂靠增大收入，另一邊廂靠減低支出，所謂「開源節流」。

 

　　一家好企業，業務本身有前景，管理層亦有遠見，多會側重於如何增加收入，想辦法把幹得好的收入進一步擴大，把現有的產品賣得更多，或把價錢賣得更高。同時，亦會研究增加收入來源，開發新產品，嘗試新的商業模式。尤其，當一家擁有相當規模的企業，於其固有生意上加添新產品與服務，不難帶來理想的協同效應，比由零開始著數得多。

 

　　另一種管理層思維，偏向會計數佬。因為一般會計底子的企業管理層，處理盈利問題，由於本身生意頭腦欠奉，能力所限，於增加收入方面沒有什麼板斧，每次想增加盈利時，十居其九會想著減低支出，積極研究有何成本可以斬掉，例如縮減生產線，減少利潤不高的產品，還有扣減最直接的支出：僱員，即裁員。

 

　　當然，並非所有裁員決定都是負面的會計數佬思維，若企業對前景並不看好，又或者遇上外圍經濟不景，公司短暫性有資金壓力，裁員也是無可口非的決定。倘若明天會更好，困難過去，到時重新將企業擴張，招兵買馬也不壞。

 

　　最令人擔心的是處於夕陽行業的企業，管理不當之餘，整個行頭處於規模收縮的情況，裁員就變成一個死亡開始。以TVB的情況作例子，由於盈利不理想，管理層決定裁員，縮減節目，此舉並不可能讓收視回升，相反會進一步推低收視，減少廣告收入，收入減少，盈利又不理想，又再進一步縮減成本？電視行業本身受互聯網衝擊著，還開展這個惡性循環，實在不容樂觀。

 

　　裁員短暫性總是利好股價消息，有如做手術切脂肪減肥，效果立即見效。但當從長遠生意角度看，會跌進越做越縮的惡性循環。除非，裁員消息配合開源方案，才是一個較為有前景的處理。否則，作為投資者還是避開這些股票為妙，以免資金賠掉於這個惡性循環中。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/80562922

 

 

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