  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

17/04/2023

年輕人應專注財富增值？還是先建立被動收入？

#被動收入 #財富增值 #年輕人 #Youtube
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　匯君於小弟channel不間斷地分享了三年，再搞一場三周年Q&A live，來一次馬拉松式的問答節目。上星期五晚剛開始了第一場，足足三小時，回應中有很多發人心省的點子，這篇文章拿一些出來分享。

 

youtube平台分享，但反youtube

 

　　當有網友問如何建立自己一套投資系統，匯君兄立即指這是一條需要回答30小時的問題，怎能在5-10分鐘內回答呢？雖然如此，匯君兄也盡量回應。

 

　　首先，應先了解自己性格，選合適自己性格的投資方法。之後，需要有目標及意向，例如本身想賺大錢，還是穩定，再選取相應工具。然後就要對現實世界有所認識，這部分最花時間，若時間有限，需要刪除一些資訊渠道，首選是youtube。

 

　　匯君不贊成網友把youtube當成接收資訊與知識渠道。youtube只是娛樂，若作為吸取財經知識的話，只有極少數影片是有價值的。他非常反對財經新聞娛樂化，聽者只會受害，越多聽就越受害。為吸睛，影片總愛把事情演繹得非常極端，現實中極端事件的發生機率極低，經常接收極端資訊很易做成錯判。

 

　　匯君的影片本身也放到youtube平台，影片view數明顯不及其他KOL的節目，但他完全不介意，因為youtube view數高，某程度上只代表娛樂性高，與價值關係不大。

 

專注財富增值？還是先建立被動收入？

 

（istock）

 

　　當有年輕人問如何累積財富，應該先專注財富增值還是先建立被動收入時，匯君給出一個頗新鮮的回應。

 

　　首先匯君認為找出有價值的投資項目實不容易，過去似乎很多資產帳面大升，只是由於市場實在有太多過剩資金，因而出現了很多所謂的投資機會，在他眼中只是圍爐取暖的行為，但這些升值的資產是否真的有價值呢？只是價格升了之後，很多人就以為它們有價值而已。這是一個相當深層的觀察。找到財富增值機會極不容易，好似bitcoin，若下次機會又再出現，應自問是否有能力察覺到呢？就算知道有機會，又能否把握到呢？

 

　　另外，太多人講被動收入，每個人都想不勞而獲。其實年輕人，次序上不應先談被動收入，應先專注主動收入，透過做好自己份工，對世界運作也會有相當了解，同時亦會幫助到投資。越早腳踏實地，成功機會越高。

 

　　這類精彩對答很少在坊間聽到，篇幅所限，其餘部分我將會放到小弟Patreon，留個記錄。按匯君計劃，應該還有幾場live，未來幾個周五晚上也將相當充實。若想參與的話，不妨到下面連結報名。若想原汁原味地重溫Q&A live錄音內容，請到小弟Patreon。

 

　　匯君3周年問答LIVE報名表：https://forms.gle/HjxKnRgc44zQZZDV8
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#被動收入 #財富增值 #年輕人 #Youtube

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk