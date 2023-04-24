年輕人是否繼續適合在港自置物業呢？高息令供樓壓力不輕，又令樓價難升，未來利息會否下調呢？港樓未來1-2年走勢如何？

上周五，匯君三周年Q&A live第二晚，部分問題關於香港樓市，相信不少網友都會關心，匯君兄的回應亦頗獨到，值得分享一下。

問題：年輕人是否繼續適合在港自置物業呢？高息令供樓壓力不輕，又令樓價難升，未來利息會否下調呢？

自置物業與否是最不應該回答的問題，因為發問者或回答者多純以投資角度考慮，但其實自置物業與否，除了投資因素外，還有很多個人考慮因素。

若物業是一家人自己住的，可能得到投資以外的好處，例如裝飾自己屋企的情趣、一家人相對穩定地生活，家庭狀況又會影響工作表現，間接影響收入。租樓則可能一兩年便需要搬一次，有機會煩惱一點(當然，另一邊廂，租樓則比較靈活，流動性高，沒有供樓負擔，因為工作不穩可以立即轉租便宜一點)。類似這些都是投資以外的考慮，十分個人化，人人喜好不同，很難替其他人決定。

至於利率，若考慮置業，不應該預期未來利率很快會下調，若利率維持高位一段時間，自己是否能應付供樓壓力呢？其實，利率不是唯一影響樓市因素，匯君自己曾做了一個model，利率對樓價的確有影響，但還有別的因素影響著。例如一個地方的租金，它代表租客的支付能力，某程度上代表當地經濟動力與經濟活動，亦對樓價有很大影響。





（資料圖片）

問題：港樓未來1-2年走勢如何？

多次強調未來難以預測，但匯君也分享一些近期看見的事實。

1. 美國多次加息，香港雖然沒有跟足，但供樓利息的確比以前增加了。

2. 發展商新盤銷情不像以前般爽，不少新盤不能清貨。

3. 新盤出現真減價，過去的減價可能是先加後扮減，算是谷銷情的噱頭。

因此，暫時看不見港樓未來1-2年會大升。另一邊廂，因為過去三年港樓跑輸全球樓市，加上近排港樓再跌一跌，相對上，若沒有突發災難性事件，再大跌機會又不大。

問題：港樓長遠發展如何？

對任何市場，不要諗得太長遠，與其諗港樓長遠發展如何，不如諗自己長遠發展如何。例如，你本身有置業需要，今天決定買樓，即使不幸貴買了三成之多，倘若你自己未來長遠收入翻個十倍也不止的話，那三成溢價對你來說根本不是大問題吧。所以匯君經常說，很多問題是受個人處境因素影響，先處理好自己更理想。

跟上次差不多，小弟應該會把當晚更多的金句發文記錄一下，好讓網友日後回味。大家不妨到小弟Patreon瀏覽第一晚live的金句。

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