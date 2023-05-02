欠債七位數，該如何處理？

匯君三周年live到第三晚，繼續3小時馬拉松式回應網友提問。當晚其中一條問題令我印象特別深刻，這裡分享一下。



（istock）

網友問題：

本人未夠四十歲，中學教書，未婚，收入尚算不錯。可惜早年借錢做「足球投資」損手，導致今天仍欠財務公司達七位數字，每個月都要還很多錢，影響生活。想問，現應否留錢去投資股市、幣市之類，可幫自己快速翻身兼財務自由？還是應先集中火力，打工還錢呢？

匯君回應：

未知「足球投資」損手是否代表賭波輸錢呢？未知網友是否以為找到賭波必勝竅門？還是一些與足球有關的投資項目呢？無論如何，都是透過借貸輸掉七位數字，現需每月還款。相信借貸利率不會低，除非做了一些債務重組安排。這亦是每月負擔重，令生活好慘的主因。

選擇投資去解決其實會得出兩條路，未諗成功之前，試下先諗失敗。若選擇以投資去解決，博一博，倘若失敗，怎麼辦？是否要破產呢？本身在中學教書，工作會否受破產而影響呢？教書本身對於轉行較為局限，轉行後收入又會大減，到時會更嚴重地影響生活，有機會逼上絕路，想不開的話更可能自尋短見。

倘若成功，結果又會如何呢？網友之前「足球投資」損手，代表上次失敗了，欠債七位數字。這次再博一博時，會多一份壓力，因為一旦失敗，就會出現上面提到的後果，這個心理壓力是個極不利的環境，無論想做什麼也好，也較容易令你失敗。投資最好是操控閒錢，無壓力，成功機會才較大。

還有，若在此情況下仍能成功，還清債項，甚至成功財自，下一步會怎樣呢？最終十居其九仍會輸清。因為心紅、貪念，網友多會想：「今次可以財自，可否十倍財自、百倍財自呢？」，終有一日會中招。

建議把這事件當成一個人生磨練，堅持下去，過程中可能遇到好人好事，美好未來機會更高。希望網友能腳踏實地，先處理好筆欠債再算。

後記：

很多人以為投資是萬能似的，每當生活遇到金錢問題，單靠每天工作「揼石仔」難以解決，或解決得好苦時，就會覺得應該以投資解決。

從機會率看，投資成功率並不那麼高。久不久聽到有人靠投資(或投機)發達，尤其當某市場處於大牛市時，總會出現一些順勢而行的「人生勝利組」。他們可能博一兩舖便賺下一世人的錢。但實情是，按人口比例，這都是遠少於1%的極少數，甚至是異數。

投資賺錢或積財，絕非靠博，操作上要有把握，背後需要知識與經驗，還有匯君提到的心理壓力因素。單看網友的往績，未見到有何過人的投資能力，只是因某情況出事後就想靠投資補償？成功機會並不樂觀。釐清事情本質比起單談方法更加重要，因為回應時交待得不清楚，錯誤引導，可能累死人。

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