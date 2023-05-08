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08/05/2023

遇上貴人，改變一生

#會計師 #公務員 #投資 #財務自由 #退休
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　一如過去幾個周五晚上，繼續有匯君3周年live第四晚。今次印象比較深刻的有兩個問題，皆於人生歷程中感到迷茫，就財務上的安排向匯君請教。

 

　　第一位是年近50歲的公務員，月薪8萬元，工作了30年，今天沒有儲蓄，沒有資產，太太沒有工作，育有兩子。曾以為可以靠技術分析買賣股票改善家人生活，可惜事與願違，當想到65歲的退休大限，到時收入將停止，非常擔心。

 

　　另一位是41歲會計師，太太是護士，同樣有兩個小朋友。投資股票幾年，但至今股票投資部分只是打和，唯一有少許增值的部分就是物業升值。聽今次Live前，仍經常發白日夢自己可以45歲可財務自由與退休，但基本上並沒有實際行動。一直在大機構工作，由於工作太穩定，所以沒有增值自己，眼見近年人工智能科技發展迅速，工作有機會被取代，對前景擔憂。

 


（istock）

 

匯君回應：

 

　　匯君建議他們腳踏實地，既然過去二三十年投資成績麻麻，值得面對現實，並檢視自己強項在哪。留意所累績的錢為多少？多少來自工作收入，多少透過投資增值。若發現自己投資並不怎麼樣的話，倒不如直接以最保守的儲蓄罷了。寧願輸給通脹，也別輸給投資。

 

　　心態上要正面，別說自己一無所有，家人包括太太與小朋友也算是人生中的寶貴資產，好好儲蓄的同時，把時間精神花在教育小朋友上，維繫一家關係更好。還有，怕退休失去工作的話，值得想想在工作上如何保持競爭力，爭取65歲時獲續聘的機會，技術方面、關係方面，可好好作部署。

 

　　至於會計師對AI取代工作的擔心，其實人到中年突然來個大轉型，基本上極少人做得到。相信未來不會整個會計師行業完全消失，最多只是有部分公司將會計部門大幅精簡取代，真人會計師亦不是完全沒有價值。先想想如何在會計領域上研究學習新技術，成為有能力留下來的人，比起部署轉型更實際。

 

　　投資判斷力是很重要，除了判斷市場，還有判斷自己，知道自己能力如何，明白自己累積財富最有效的方法為何，加強工作能力，對理財部署一定有幫助。

 

後記：

 

　　兩位網友在工作上的處境很相似，公務員與會計師，相信仕途與工作收入亦差不多。然而，兩者年紀相差十年，資產累積情況也不同，明顯50歲那位網友的處境更不利。我在想，兩位都突然有幸聽到今次live，遇上匯君(未知如何遇上)，不經意被點醒了，何來的緣份呢？40歲那位比50歲好彩，因為早了十年遇上貴人，而他們又比更年青的網友「不幸」，因為有些30歲甚至20歲就遇上了匯君，更早被點醒，有更多時間作好人生規劃，這都是命運。

 

　　坊間大部分KOL應對這類個案，二話不說便叫網友跟著他們的貼士走，這刻應該「谷」或是應該「縮」，買這個那個賺三兩轉，順市場之勢去投資倍增自己的資產。大概如此，有多少KOL真的會對網友說些腳踏實地的說話呢？叫你要有自知之明，叫你面對現實，叫你專注自己幹得最好最有把握的領域，我差不多從未聽過這些「真寶」。

 

　　以前我都說過「貴人論」，能分享知識與成為別人人生中的「貴人」，都是小弟持續分享的動力。作為這次live的助手，見到匯君做了很多人的「貴人」，實在感恩。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/82587643
　

 

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