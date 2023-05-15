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15/05/2023

投資套路太過理所當然，總有點伏？

#投資 #中長期美國公債ETF
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　剛過去的周五六進行了最後兩場匯君Q&A live，三周年活動終於圓滿結束。周五晚的問題安排集中與宏觀相關的，聽了一整晚，感覺不少網友看得多宏觀資料，似乎都覺得自己看見一個「大畫面」，就此作投資部署。

 


（istock）

 

　　有位網友提到TLT：「我想投資TLT (中長期美國公債ETF)，預期長年期債息將會向下，債價上升，因此預期TLT價格亦會上升。此投資操作看來風險較低，請問有何意見？」

 

　　匯君的回應很有意思，讓我消化後再分享出來。相信沒有人會有興趣買一個3厘國債去收息，除非本金極大，又想免除違約風險。因此，估計此投資操作意圖為「賭利息」，這個想法太過理所當然，風險並不如想像般低。

 

　　現在利率大概近5厘，而TLT大約3.8厘，兩者息率差價包含了市場預期。TLT當刻價格高而令息率偏低，代表市場已預期並反映了未來的減息因素。一旦將來減息步伐比市場預期慢，或幅度比市場預期少時，TLT的價格便會下跌。網友本身的邏輯並不正確，誤以為這是風險低的投資操作相當危險。

 

　　還有，不少意見認為利率加完便會減，但要留意其實通脹是聯儲局的「罩門」，通脹失控會摧毀整個貨幣遊戲。現今絕大部分政府都是借貸渡日，關鍵在於發債與其貨幣認受性。若通脹太厲害，任何債券今天與30年後的購買力相差太遠，對市場再沒有吸引力，令遊戲「音樂」停了就麻煩。

 

　　通脹自去年明顯出現後，美國政府應不會魯莽地返回零息時代。除非經濟數字差得離譜，否則市場普遍對利率即將下調至近乎零的期望未必能實現。預測未來難度一向高，亦不一定準確，更別把事情過分簡化。

 

後記：

 

　　近期經常聽見所謂大家看見的「大畫面」，就是聯儲局加息尾聲，之後將會減息，息率下降返回從前的低息水平(接近零息)，債價將因而上升，股票亦因低息而上升。就此「大畫面」，理應是部署買入之時，不是嗎？

 

　　匯君解釋得很好，有時別把問題想得太簡單、表面與一廂情願。還有，我總認為當一個套路太過理所當然，差不多每個人都能看見，能做得到，總有點伏。有效的致富套路總有幾個特徵。首先，大多數人看不見。即使能看見，也不能做到，原因可能是入場門檻或能力與人脈之類。

 

　　若一種套路，普遍人都能看見，又能做到，則多會是說易行難的一類。例如要當事人長時間去做一些簡單的事，大多數人總沒有毅力及對長遠結果的信心。八二定律，成功不會是大多數，太顯然易見的賺錢機會，值得想得深入一點。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/82931664
　

 

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