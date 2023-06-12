事隔三月再度狙擊創科(00669)，沽空機機指控是否合理？

沽空機構Jehoshaphat Research (JR)又出報告狙擊創科實業(0669)，JR於今年2月曾狙擊創科，創科亦已作回應，事隔三個多月再狙擊。作為旁觀者能從事件中學到不少知識，包括會計手法、做生意的策略等，大開眼界。

一般來說，這類沽空報告多會指控公司假帳問題，或者看淡公司未來盈利，繼而造空相關股票從中獲利，但這次JR的沽空報告並非如此。JR今次對創科的帳目與未來盈利隻字不提，整份報告只談一件事，就是指控創科欺騙其生意拍擋Home Depot (HD)。



（istock）

HD是創科某些產品的獨家代理分銷商，正常情況下，創科自己也不可以賣相關產品。然而，合約有條款指若產品或包裝有瑕疵的話，就會容許創科另行處理，包括自行直銷。創科擁有一個網購平台叫Direct Tools Factory Outlet (DTFO)，專門在美國銷售有瑕疵的產品。

超過60頁的報告正是指控此行為，因為JR發現創科於DTFO出售的貨品並無所講的瑕疵，而DTFO的存貨亦不尋常地多，單一產品的存貨超過6萬件。據估計，平均每6件貨品就有1件聲稱有瑕疵而可以放到DTFO直銷，懷疑創科借「假瑕疵」的理由谷大自己直銷利潤，報告差不多所有篇幅都是證明這一點。

DTFO這個直銷平台每年替創科帶來一二十億美元的營業額，與及4億美元毛利，佔創科整體毛利的37%。單從利潤分成看，同一產品，放到HD處賣，屬於創科的毛利為39.3%，而放到DTFO處賣，毛利率達56.1%。因此，創科有足夠的誘因把產品放到自己的直銷平台處賣，可以省去HD中間商，從而推高毛利，但同時仍能借靠HD的知名度與廣告推銷效力，一舉兩得。

JR認為經報告指控之後，創科有兩條路走，一條是得罪了HD這個巨人，HD佔JR超過50%產品分銷，算是創科的大客戶。另一條路，創科可能要停止利潤非常高的直銷平台DTFO，影響每年4億美元的毛利來源。因此，JR覺得創科被揭露事件之後，未來生意模式會受到一定程度的影響，所以亦作出沽空其股票的操作。

大家覺得如何？我認為這份沽空報告有點奇怪，報告只提出創科一種生意手法，同時亦假設了很多事情，例如HD並不知情、HD採取行動會完全影響DTFO的毛利，於沒有確切證據與推論情況下作出沽空行為，相當危險。

另外，這場狙擊事件，JR並沒有就今年年初創科回應的論點作延伸，似乎已證明當時JR的指控是錯誤的，感覺它於作出指控前並沒有嚴謹的理據。如今轉個方向又再出招，似為啖氣，即使是次沽空獲利，也只能說是好彩而已。

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