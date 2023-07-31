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31/07/2023

FIRE失敗故事

#FIRE #退休 #財自
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　FIRE代表Finance Independence Retire Early，即年輕財自退休，但原來準備不足，隨時要回歸職場。早前有位理財網紅，34歲達至財務自由，辭去工作，但六年後又要重返職場，到底怎樣一回事呢？

 

　　該網紅叫多根，自稱「理財武士」，曾於個人blog與各大媒體撰寫多篇文章教人如何達至財務自由。他34歲時實現了與太太合計淨資產達到約300萬美元的目標，於是辭去在瑞士信貸的工作，宣告退休，把時間拿來做自己喜歡的事情。

 

財自退休要多少錢？

 

　　多根34歲擁300萬美元資產，本身在投行工作，累積資產速度快是可以理解的，估計大部分資產並非來自投資所得，其他人難以複製。

 

　　多少資產才夠財務自由呢？這個問題討論已久，數字因人而異。取決因素很多，例如個人或家庭狀態、花錢習慣、退休地點等。簡單地說，數字取決於當事人選擇過甚麼生活，所需要的日常支出多寡，然後再檢視資產每年所產出的現金流。

 

失預算？

 

　　多根重返職場的部分原因是希望在未來12到15年存到孩子們的大學學費。首先，我不太明白何解擁300萬美元的資產，還要工作12-15年才累積夠仔女的大學學費。

 

　　這算是計錯數吧，好好的計劃退休，這些「已知」的開支一定要計算在內。其實，當事人更要預計一些「未知」的開支，這些開支來自突發事件，例如意外、大病等醫療開支，以免一出事失預算而需「跑數」。

 

誤判市場穩定性？

 

　　多根寫道：

 

　　「因為2022年的熊市，我必須回去工作了。2022年標準普爾500指數下跌20%，我們的淨資產受到了7%的損害。」

 

　　「我兩個孩子的529計畫（孩子大學教育基金儲蓄計畫）也受到同等嚴重的創傷，因為2022年債券的表現也很差勁。」

 

　　相當奇怪，他本身在投行工作，對市場的穩定性應該有個譜吧。但淨資產下跌7%就失預算？看上文下理，他資產主要分布於股票、基金與債券，這些資產類別的價格升跌幅度，7%不算甚麼吧。

 

　　標普500同期也下跌20%，淨資產值下跌7%已算是跑贏大市，其實成績倘算不錯。沒有槓桿投資，沒有蝕掉50%以上的本金，但也影響退休計劃，耐人尋味。

 

人生無目標？

 

　　多根：「我需要更常離開家裏。六年來我的人生就是一直在照顧幼兒，現在兩個小孩都去學校了，我需要新目標。」

 

　　曾經拍片分享風中追風一篇有關財自退休準備的文章，討論多方面考慮，值得重溫。財自計劃並不單止財務考慮，還有很多範疇，其中一個是人生目標。周星馳在少林足球內說：「人生無目標，同條鹹魚有乜分別？」，無人生目標地退休，的確與「等死」無異。

 

　　考慮FIRE的讀者，人生目標對退休來說相當重要，你可以發展一門興趣、做些慈善活動(例如早前拍片提到明哥派飯)，總好過萬無目的地拿著一堆錢過活。

 

總結

 

　　這位多根給我的感覺是草率，沒有周詳考慮就選擇FIRE。其實34歲還年輕，正值壯年，思維亦未定，不用急於退休享受人生。專注工作，發揮所長去建設社會，也不錯。共勉之。

 

相關影片：

 

【34歲理財網紅 財自後要做返嘢？】

https://www.patreon.com/posts/86628586

【財務自由風險多角度 介紹個Patreon猛人】

https://www.patreon.com/posts/83286860

【搞慈善 想像唔到咁複雜】

https://www.patreon.com/posts/86527216

 

 

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