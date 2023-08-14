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14/08/2023

分析領展CEO減持事件

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

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    本欄逢周一更新

　　據聯交所資料顯示，領展（823）CEO王國龍上周減持公司股票約108萬股，每股平均價$42.39，套現約4,560萬元。我們如何理解今次這個CEO減持行為呢？

 

　　管理層減持事件，第一時間讓人想到一個經典案例，思捷環球(0330)。思捷股價由1993年招價股$3.7一直升到2007年高峰$123.5，市值超過1700億元。當年主席兼CEO邢李源於2008年辭去思捷所有職務，並由2006年至2010年陸續沽掉所有思捷股票，套現約233億元。及後，思捷結束過去多年風光日子，關閉多家虧損店舖，股價大跌，更要提出供股方案集資，今天股價跌至$0.51。可見管理層減持可以是一個非常關鍵的轉列點。

 

　　先回看領展CEO過去有否減持記錄，當時又發生過什麼事？由2009年王國龍上任領展CEO到2018年，領展股價一路升，他亦無大手沽過領展股票。事實上，他並無經常減持領展股票，按網上資料只有兩段時期，今次算是第三次減持。

 

　　第一次減持發生在2018年8月，他分兩次操作，平均價約$76，總共沽出150萬股，套現1.15億元，減持了約32%的持股量。對於該次套現行動，市傳是王國龍把資金轉入樓市，為下一代置業。發言人亦指該次出售基金單位乃因其個人投資計劃需要而調配資金，CEO對公司前景一如以往，充滿信心。該次沽股前後股價與業績也沒有異常，算是合理的個人財務操作。

 

　　第二次減持就古惑得多，發生在2019年尾至2020年初。先於2019年10月以$85減持50萬股，套現4250萬元。三個月後再以$74減持100萬股，套現7400萬元。總共減持了約三份之一的持股量。該次沽股後，領展股價就十級而下，實在近乎股神級的操作。

 

　　領展股價由2005年上市後，股價一路升到2019年7月最高峰$96左右，高峰過後下跌約1成至$85，王國龍就開始那次的減持，到$74再減持。及後，領展股價一直下跌至2020年5月低位約$56，那一注約三份之一的持股，足足避開了三成的跌幅。

 

　　當然，股價及市場行為，即使是內部人也不可能知道，我們可以再了解當時領展的業績。過去歷年，領展一直保持強勁的盈利增長。但截至2020年3月的業績就嚴重走樣，由前一年賺203億元轉為虧損171億元，由每股賺$9.56轉為每股虧損$8.17，主因物業重估減值所致。最吊詭的是，該份年報到2020年6月17日收市後才公布，王國龍則早於2019年尾與2020年3月執行鮮有的減持動作，該段減持的時期，街外人還未知業績內容，亦想不到領展帳面要輸錢，但他卻「春江水暖鴨先知」。

 

　　篇幅所限，小弟拍了影片討論今次王國龍減持領展股票主因，亦探討會否重演當年思捷環球事件，若你也關心是次減持事件，想進一步了解，不妨到小弟Patreon重溫。

 

相關影片：

【領展CEO王國龍減持 上一碟「金翅大鑊鳥炒飯」？】

 

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