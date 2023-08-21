恒生指數總是高買低賣

上年年尾，小弟曾經寫過一篇文章《恒生指數這些年的變化》，內容提到恒生指數近年表現差勁原因不單止受中港股市拖累，還有恒指公司的操作問題。可惜事隔近一年，這情況似乎未有得到改善，情況甚至有點惡化。

該文章提到，恒指於2020年尾開始加入不少「同股不同權」的股份，包括阿里巴巴(09988)與小米集團(01810)，它們的表現自入指後分別下跌7成及超過一半。除此之外，恒指有意把成分股數目大幅增加，於是自2020年尾加入了頗多中資股份，它們的表現亦慘不忍睹，至今依然未有改善。

當時已批評，恒指公司的操作越來越近似一些基金操盤行為，明明是被動型指數，卻積極追蹤資金流向，把當紅股票加入恒指。另一邊廂，每當某股票被市場大手沽空，令股價大跌，恒指公司才後知後覺地把它剔除。當時舉了一隻經典例子中國神華(01088)，出入恒指多次，每次都是跟隨市場熱錢的節奏高追與低沽，令投資恒指的投資者非常不爽。

(資料圖片)

上周五收市後，恒指公司公布最新恒指季檢結果，近日債券爆煲出事的民企內房碧桂園(2007)被剔出恒指，市值僅210億元，較高位蒸發2000億元。同時，恒指成份股加入國藥控股(1099)，成份股數目維持80隻。

回看這隻碧桂園股票，2017年12月被納入恒指，當時股價約$12。大家可以看看股價圖，在它被納入恒指之前約一年，其股價於2016年尾還在「山腳」，當時只是不足$4。及後經過不足一年時間，這股票開始受全城關注，資金湧入，股價一年升3倍多之後，就被恒指公司看上了，把它納入恒指。隨後短期內股價再速上高位$17，登峰後就一直回落，直到上周五收市價只有$0.76。此時此刻，恒指公司就宣布把它剔除，前後跌超過9成，完美表演了一次高買低賣。

當然，今天內房出事，未必避得開，強如大劉都要輸掉不少恒大債券，恒指公司操盤失誤損害恒指價值的指控未必成立，難道出事不把它剔除嗎？然而，偶然一次半次失誤還可以，但近年恒指公司這類高買低賣的操作實在太多了，很難看。說不定，三兩年後內房問題得到妥善處理，碧桂園重新上路，股價回升至$10以上，到時恒指公司又宣布把它再納入恒指，繼續它們的高買低賣表演。

提到恒指，不少投資者，尤其價值投資者，彷彿覺得它十年如一日，以為10年前或50年前的恒指都是同一個樣吧，依然以恒指市盈率或股息率高低周期作為投資依據。然而，大家值得深入一點觀察分析，小心情況有變。例如，人為因素令恒指的自我調節機制出問題，中港股市基本面變化亦不可以視而不見。盲目相信恒指周期及價值回歸，而忽視了恒指背後的操盤人，可能會吃虧。

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