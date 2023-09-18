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18/09/2023

獅子山精神

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　證監會近日發警告聲明，稱留意到一個加密貨幣交易平台並沒獲得證監會發牌，亦無申領在港經營虛擬資產交易平台牌照，更列舉數大疑點，此動作相當罕見。證監會稱已聯絡相關人士，要求停止推廣該平台及有關的服務和產品。

 

　　該平台被證監會點名批評後，隨即限制用戶最多提取1,000美元，提幣手續費卻提高至999美元。有報導指有用戶擁價值超過300萬港元的虛擬資產在平台上未能取回，已報警求助。

 

　　此消息在小弟的Patreon會員group討論熱烈，見他們的討論，應該無一中招，似「食花生」多。始終，加入小弟Patreon總有點理念相近，鮮有參與這類交易活動。其中有討論指該檔生意出事早有跡可尋，並逐點列舉，包括：

1. 平台曾自稱與日本jpx有關，但jpx卻否認

2. 平台曾自稱與visa合作，但visa卻否認

3. 它能比其他交易所提供更高利息

4. 該平台出的幣，其他交易所並無交易

5. 不時有人指不能出金

6. 部分推介的網紅本身都劣跡斑斑

 

　　看見證監這消息一出，不少有份推介的網紅立即「割席」，更有網紅來個鯉魚反身，轉為幫苦主追究，站在苦主一方，畫面似足當年梁振英當選特首後的鄭家純。其實加密貨幣交易平台出事並非首次，真的老千騙案亦不罕見，看見這類新聞也見怪不怪。

 

　　何解香港地總是老千騙局呃人如此盛行呢？其中一個重點是因為香港有好多「魚」？被呃的「魚」有兩個元素，貪與蠢，以前有文章分享過，大家不妨重溫，兩者缺一不可。貪是人性，今次可能有些苦主早覺得有問題，但16%息實在太吸引，又以為自己夠醒目可於出事前逃離，最後全部本金不能出金。

 

　　這類一朝發達的平台能大行其道，網紅是其中一個因素。另外，近年的網上年青人討論區，與年青人的想法，都助長了這些問題的發生。當你到這些討論區談從前的「獅子山精神」，由低做起，一步步穩當投資累積本金致富。多會被攻擊，「今日哪有向上流的機會？」「做幾十年都買不到樓」「廢老，時代不同了」...。留下來最受歡迎的帖，就是教你一朝(招)致富，「投資快車在哪」「有錢齊齊搵」「放錢進來，一年就財自」。有什麼樣的人，就會出現什麼樣的平台。

 

　　會員group有人問，「見該平台有些人還在盲撐，更認為該平台正處於關鍵時刻而呼籲入錢，有興趣想知一些中毒很深的，何時才會醒覺？」。曾經有些邪教徒指某天是世界末日，當天一班信徒把所有資產家檔都變賣了，走上山等待世界末日的來臨，但最後什麼也沒有發生，之後記者訪問他們，他們有些還去繼續等待，有些只有一遍空白。

 

　　當信念去到極端情況，他們不會醒覺，甚至會攻擊所以嘗試叫他們醒覺的人，人性是可怕的。早前寫了兩篇有關「香港前途」的文章，應補充一點，香港要重拾「獅子山精神」，才有運行。

 

相關文章：
https://www.cpleung826.com/2020/04/blog-post_21.html

 

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