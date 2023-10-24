債券一向被認為是風險比較低，主因普遍人認為它波幅不大，若持有至到期日而沒有違約的話，更是保本的，美國債券更被譽為是零風險投資產品，各大銀行會接受客戶以高比例孖展槓桿投資債券。然而，過去一兩年加息頗急，之前多次加息，其實對債價影響有多大呢？

債息上升，債價下跌，相反亦然，這是頗基礎的財務知識。首先協助大家理解這個因果關係，以一個簡單的一年期債券作例子。重點是債券所派的債息金額，是它發出當刻就已經固定了。

一隻面值100元一年期的美國國債，兩厘息，半年派息一次，每次派1元，代表今天以100元買入，半年後會收到1元，一年後會收到1元加上本金100元，代表持有一年會收到連本帶利102元，而這些債息與本金的金額是不變的。

(Shutterstock)

倘若美國宣布加息至3厘，這隻一年後只能獲得102元的債券，若今天以100元買入就只能獲取兩厘回報，因此吸引力下降，會被市場拋售，令債價下調，直至債價跌至投資者有3厘的回報才合理。一年後收回102元，今天若以約99元買入，才算賺到3厘回報，於是，這隻債的市場債價將由100元跌至約99元。債息上升導致債價下跌，背後原因大概如此。

提出以上例子時，故意把年期設定為一年期，希望先把事情簡單化。但實際情況並非如此簡單，單從上面的解讀，不容易理解為何愈長期的債券會對利率愈敏感。實際計算債價面值，需要利用現金流折現法，按折現率把不同年期所收到的債息與本金折算到今天價值。

詳細計法小弟已拍片分享，隨影片亦附上google sheet作了計算示範，大家可以研究當中公式，一旦明白了之後，這個現金流折現法可以應用到各種地方，包括股票估值，有興趣不妨重溫。

這裏總結一下結果，計算以兩厘息的債券作為起點，假設加息至5厘，3年期的美國國債面值下跌約8%，5年期下跌約13%，10年期下跌約23%，30年期下跌約46%，跌幅相當誇張。這亦是現實中發生的事，過去兩年美國聯儲局的確加息超過3厘，債券投資者正承受這樣的跌幅。

在加息3厘的情況下，債價可以跌掉一半面值。然而，這竟是銀行與不少投資者眼中的低風險（波幅）資產，以這些資產作抵押，銀行會批出相當高成數的孖展槓桿。坊間更有不少債券基金投資了這類長債，過去兩年波動性極高，使一些以槓桿買下這類產品的投資者損手不輕。作為投資者，實在要小心風險。

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