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06/11/2023

恒指失去了幾多點？

#香港 #恒生指數 #投資 #經濟
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前拍片討論恒生指數理論上應該值幾多點，又或者失去了多少點，邏輯並不複雜，但大家可約略有個感覺，始終恒指對香港人影響不少，例如大家可能會月供盈富基金，或者強積金與恒指亦沾上關係。

 

　　提到恒指估值，記得鍾記於年初到小弟平台分享恒指合理價，當時他以市盈率作估值，從Bloomberg找到2023恒指的預測盈利為2058（點），按近年歷史市盈率11倍來計算，恒指的合理值約為22640點。今天恒指只有個位數字市盈率，約17000點，比合理價低，是否代表恒指就失去了這幾千點呢？

 

　　鍾記為金融專業，估值方法十分科學，所運用的公式並無問題。只不過這個計算是以已發生的現況（或未來一年盈利狀況）去計算現值。而我想討論的並不單只這個，而是本來恒指不應發展成今天的模樣。那它理應值多少呢？

 

1997年後，恒指納入很多內地股，她們的業績與香港GDP關係不大。（資料圖片）

 

　　參考巴菲特對美國一些地區指數的估值方法，他用指數與國民生產總值（GNP或GDP）的比例去衡量指數高低，這個方法比較合理。因為國民生產總值本身能反映經濟，當中亦包含通脹、匯率、利率等因素，若指數成分股以當地主要企業為主，兩者不應有太大差異。

 

　　把香港經濟時間軸簡化，分析由1987年至1997年，10年時間，GDP由500億美元升至1800億美元，同期恒指由2700點升至16000點。10年間，GDP升3.6倍，年複式約13.6%；恒指升6倍，年複式約19.6%。

 

　　恒指比GDP跑得快，每年升幅多幾個%，這現象不難解釋。八九十年代香港地產蓬勃，而恒指內主力是地產行業中的龍頭，加上金融股中的滙控升幅非常顯著，她於外地的盈利亦不少，大幅推升恒指。地區指數以當地經濟作為基礎，再揀選地區經濟龍頭行業中的龍頭企業，並加上一些成分股添加海外盈利，指數比GDP跑得快，不足為奇。自恒指於1964年成立直至1997年，這個情況一直如此。

 

　　97年後又如何呢？2022年香港GDP為3600億美元，今天恒指17000點，代表26年GDP升1倍，年複式約為2.7%；恒指總升幅不足10%，嚴重跑輸GDP。原因是恒指不再採納一般地區指數的邏輯，本地經濟龍頭不再是其主要成分股，而是納入很多內地股，她們的業績與香港GDP關係不大。加上，這些內地股本身出事，加上恒指納入的時機問題，最終出現恒指大幅跑輸的結果。

 

　　倘若恒指依據一般地區指數的慣常操作，造出1997年之前的正常成績，即比GDP跑快一點點，我們大膽假設恒指於97年後以4.5%年複式增長（輕微高於GDP的增長，即2.7%），今天恒指應該超過50000點！

 

相關影片：

【恒指理應值幾多？俾人玩到無咗幾多？】
https://www.patreon.com/posts/heng-zhi-li-ying-92308071

【鍾記 威廉人 (二) - 騰訊估值 恒指合理價】
https://www.patreon.com/posts/77570956

【恒指本來唔洗咁差】
https://www.patreon.com/posts/heng-sheng-zhi-73296358

 

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