今時今日，當提到港股是否值得投資，很多散戶有兩種取態：一種是見今天香港與內地經濟麻麻，前景亦麻麻，認為不宜投資；另一種是見港股估值低迷，市盈率只有個位數字，實行「別人恐慌時我貪婪」，認為應該趁低吸納。網上聽到一位基金經理提到港股估值，頗全面及有層次，值得分享。

地方股票升跌，並非單看其經濟，還有其他因素。金融海嘯後的美國，經濟好不了哪裏，但透過金融手段令美股大升十多年，就是一個好例子。過去港股低迷，可歸納出以下原因，若要對港股中線方向有點預測，可以逐點檢視。

利率對港股起關鍵作用，如果來年美國開始減息，港股形勢料能好轉。（資料圖片）

1. 盈利與盈利增長

近日數據顯示香港整體GDP有向下趨勢，這亦反映在大部分企業之上，普遍企業盈利增長並不理想，連香港核心穩當企業，如地產商、港鐵、領展、煤氣這類股票的盈利亦麻麻，直接影響港股估值。

2. 估值



最基礎的估值是按企業盈利再給予若干倍數，即市盈率，而這個估值倍數受市場的流動性影響。假若過去資金充裕，整個股市水漲船高，市盈率亦相對高。過去每1元的盈利可獲14元的股價，但資金不足下，同樣1元的盈利只可獲7元的股價。這些年，因一些管治原因令外資撤出也好，因美國加息出現息差令資金流走也好，終令這估值部分受壓。

3. 匯率



不少港股以人民幣計價，近年美國加息，強美元令人民幣匯價積弱，美元兌人民幣由6.5升至7.3，人民幣貶值令港股受壓。另一個效應是經濟與掛勾貨幣強弱之間的關係，香港與美國的關係就如當年希臘與德國的關係相類似，詳情可重溫下面連結。

4. 國家風險



相信這是最容易想到的原因，散戶甚至以為這是唯一的原因。疫情令全球經濟不振，而中國通關後，經濟反彈幅度並沒有如預期般強勁。加上地緣戰事風險升溫，中國與多方局勢亦緊張，中國不好，香港亦好不到哪裏，前景自然不被看好。

要猜估港股走向，先了解以上因素，繼而逐點看看預期變化。大家會發現，綜合以上討論，主宰港股走勢的其中一個「罩門」是利率。過去一兩年加息急而幅度大，令不少企業盈利出問題；資金外流，香港與美國的息差是其中一個原因，因而影響估值；匯率同樣受利率影響。四個因素中有三個與利率相關，倘若來年美國真的開始減息，加上中國經濟能重拾動力，港股整個形勢可以完全不同。

當然，預測歸預測，不一定會發生，但至少把港股估值組成因素逐一分析，這樣較合理。只是聽某財演說，跌到底自然會反彈？明年底見4萬點？實質分析欠奉，道聽塗說，並無養份。另一個極端，一提到港股，就指它無前途，如日本般至少迷失20年，只會一直跌，不會再升，亦未夠全面。

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