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11/12/2023

台股超越港股？

#財識兼收 #理財 #投資 #台灣 #香港 #恒生指數
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　曾經分享一篇文章題為《小學雞財商...都無》，提到過去多年身邊朋友及Blog友的一些謬誤，包括租金與樓價關係、渣打貴過滙豐、股票網頁內的數字、樓不會跌、股災時股價跌股息會減少、分析股票時比較每股盈利等，大家以為是基本常識，但原來很多人從來沒有認知，財務知識貧乏。

 

　　該文章貼出後不久，聽到另一個小學雞說法，就是台股超越港股。相信提出這個說法的的意思，代表台股近年強勁而港股表現不濟，拿個點數來比拼一下，開個玩笑無傷大雅。然而，身邊好幾位朋友都拿這個命題來討論，有的說笑一下，有的卻是真心認同這個結論，的確以為不同地區的指數是可以直接比較的，點數上的高低代表該市場的表現名次。

 

台灣加權指數比香港恒生指數高，並不代表當地市場表現較好。(iStock)

 

　　一個地區指數比另一個地區指數高，並不代表超越，因為兩者基礎並不相同。香港恒生指數成立於1964年，起始設定為100點；台灣加權指數成立於1966年，起始亦設定為100點。除起始時間不同，其市值與結算貨幣又不同，成分股納入與踢出的機制亦不同，成分股又能否反映當區大市呢？以前亦分享過恒指的問題，讀者不妨重溫。

 

　　還未完全理解的朋友，可以看看近年強勁的美股，其點數一直沒有超越香港。例如納斯達克指數今天只有約14000點，標普500更低，只有約4600點，是香港的三成多而已，這是否代表香港股市已超越美國股市好幾倍呢？大家可以進一步了解一下，不同指數所代表的總市值是多少？每個點數又背負著多少市值？

 

　　若大家看過剛提到的舊分享，會發現即使拿香港1997年的恒指與今天的恒指作比較，其意義亦有限。因為歷年來恒指不斷加減成分股，會計制度亦有所改變，恒指的加減準則亦不時修改，例如近年突然要擴大成分股數目至100隻，整個背景都不再一樣，拿點數來比較只是浪費時間。

 

　　應該如何比較才算合理呢？好友麥加文剛在小弟平台分享了香港篇，內裏他製作了一個比較方法，主角是恒指與SPY（即標普500的ETF），兩者以月供由2020年年中去定額收集，結果發現月供SPY與總值回報是14%與50%，而月供恒指與總值回報是-26%與-30%。這結果反映的不只是香港股市的問題，還有恒指操作等所有「人為問題」，最終反映到回報之上。

 

　　麥加文如此反映的實情比起單純以點數比較更有意義，可惜大眾較傾向留意「點數比較」及「台股超越港股」這類吸睛題目。

 

相關連結：

【小學雞財商...都無】
https://www.patreon.com/posts/xiao-xue-ji-cai-92992893

【恒指理應值幾多？俾人玩到無咗幾多？】
https://www.patreon.com/posts/heng-zhi-li-ying-92308071

【恒生指數 本來唔洗咁差 做咗啲乜搞成咁？】
https://www.patreon.com/posts/heng-sheng-zhi-73296358

【麥加文】使命召喚 (Call of Duty): 香港篇 - 一城雙記 (上)
https://www.patreon.com/posts/mai-jia-wen-shi-94119766

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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