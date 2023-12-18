  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/12/2023

哪位風水師估中2023年股市？

#財識兼收 #風水玄學 #港股 #投資 #恒生指數
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　不少散戶認為股票投資乃預測未來的行為，把它與風水學說扯上關係，因兩者皆為對未來的預測。忽發奇想，2023年就過去，不如檢視下一些著名風水師於年頭對香港股市的預測，看看哪位比較準確。

 

　　網上找來五位相對較著名的風水師於年初的預言，盡可能以大報或網上視頻作為資料背景，希望沒有曲解他們的意思。始終，網上世界，隨便拿來一篇文章，沒有可靠來源，可信度成疑。

 

　　第一位李丞責，他1月時於《東網》一個視頻訪問提到今年股市於4至7月將會處於低位，投資者可嘗試趁低吸納，到年尾會行上升軌。

 

　　第二位蘇民峰，1月時他於《信報》一個視頻專訪中提到，2023年市況偏淡。另外談到每20年可能出現突然轉勢，過去有1984年《中英聯合聲明》、2004年沙士後回升，因此他很憧憬2024年會出現谷底反彈。他建議投資者於2023年年頭入貨，希望到秋天時分可賺一點，若要大市升至24000點，則要等到2024年。

 

恒指於1月尾升至約22690點之後反覆下跌至今。(iStock)

 

　　第三位麥玲玲，她於1月接受《HK01》訪問時表示，2023年是「八運」的最後一年，處於「八運」轉「九運」的階段，這段時期局勢會比較混亂，至少要正式踏入九運才會開始回穩，因此今年市況仍會較波動。她指股市形勢不算差，炒賣都能賺，只是最後能否把錢留到最後。

 

　　第四位李居明，去年11月他在《星島頭條》中的專欄提到，2023年雖然疫情未退，但香港會一切順利，預計經濟會愈來愈好，大家想做甚麼，要馬上計劃。沒有直接提到股市，但意思頗有指向性，認為2023年不算太差。

 

　　第五位楊天命，未能找到他對2023年股市的評論，但他曾於2月初在《開電視》一個專訪談及樓市，他認為樓市於2023年無得反彈，有機會再跌兩成。結果中原指數由他訪問時約160跌至今天約151，累跌約6%。

 

　　回看過去一年香港股市表現，一年前恒生指數約19450點，於1月尾升至約22690點之後反覆下跌至今，寫稿時約16800點，整年累計跌幅約14%，表現相當差。依此表現，看來幾位著名風水師皆未能作出精確的預測，而蘇民峰與麥玲玲則預期2024年可有所憧憬。

 

　　預測未來從來都是令人興奮的，打開財經雜誌，的確有些專欄以「占星」、「運程」等角度去談股票，有不少捧場客。雖說股票投資乃預測未來的行為，小弟認為始終要結合相關知識才有意思，不理會時局、政策、利率的發展，單以天體運行的方位而對股市走勢作出預期，再把真金白銀投進去，比起賭博背負更高風險。

 

　　大家可以問問：「風水師每年都預測股市走勢，他們有否靠炒股致富或財自呢？」同樣問題，不止風水師，還有不少每天和你談股票的「專家」亦然。類似言論有多少參考價值，心中有數。我不是全盤否定風水學說，以前分享過如何可以較科學化去理解，有興趣不妨重溫。

 

【風水係迷信？又可以唔算迷信】

https://www.patreon.com/posts/feng-shui-xi-mi-87779684

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #風水玄學 #港股 #投資 #恒生指數

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk