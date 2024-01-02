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02/01/2024

金融世界長短槍

#財識兼收 #投資 #債券 #美國國債 #息率 #加息 #減息 #通脹
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　2023年剛過去，加息與戰事令經濟不穩，金融市場相當動盪，對一般操盤動作來說，難度不低。難度與風險可能比大家想象都要大，事實上，連相對保守的操盤也受到很大影響。

 

　　當談到操盤，立即聯想到對沖基金之類，基金經理要追勢頭，「估升買、估跌沽」，有點「賭單邊」的味道，好似要贏就要估中後市。其實又不用100%「賭單邊」，只要次數與注碼上贏多輸少就可以了。投資環境風險水平增加，基金操盤難度高了，不難理解。

 

　　最可怕是，相對較傳統的金融機構也出事。原來即使相對穩陣的投資部署，或多或少也需要「賭單邊」，只是程度不同而已。當極端環境出現時，它們同樣受累。過去一年，美國多間銀行，如矽谷銀行、第一共和銀行等都要出事，香港的領展也要供股，不少保險公司的保守投資計劃回報亦不見得好，這些操盤也有不少難處。

 

　　一些投資計劃以保守作招徠，有些更標榜能保本，相信操作中有不少債券投資，始終債券被認為是穩陣之選。尤其把資金投資到被譽為全球最安全的地方、零風險投資產品，即美國國債，不是就穩陣嗎？

 

投資美國國債也要走位靈活。(Shutterstock)

 

　　投資美國國債是否就能穩當保障客戶的資金回報呢？如今息率加到5厘，買美債就可以了吧？早前我與身邊朋友談及這個投資想法，今天美債派5厘息，要穩定現金流去計劃財自，容易極了。朋友立即點出盲點，就是若買入一些短債，如3年期，總不能長久鎖定回報，當債券到期就要roll over，即買入新債冚到期舊債，到時新債息可能會減少。

 

　　那就簡單，買入比較長年期的債券吧。長債如10年、30年，鎖定未來30年可穩賺5厘息，想法不錯吧？投資長年期債券的問題在於波動性超強，長債對利率的敏感性可能比大家想象中高很多。之前曾分享（見下面連結），加息3厘之下，30年期債券面值可以下跌近半。如此大的波幅，客戶看見帳面值大跌，又會有甚麼後果呢？

 

　　最完美的操作，當然是於利率一步步增加時買入短債，波動性不高，每次續新債時都能享受更高息，不用鎖死低息；到利率預期見頂回落時，換入長債，鎖定利率高位，同時享受減息令債價大升。所謂穩健投資計劃，依然要估未來，調整操作。

 

　　當一涉及預測未來，一旦估錯邊，會有甚麼後果呢？之前出事的數間美國銀行，就是在不適當的時候買入長債，其波動性令它們出事，所以後果可以非常嚴重。來到今天，全球似乎有共識2024年將開始減息，是時候買入長債鎖定高息嗎？

 

　　近日看見一則新聞，也門胡塞武裝自11月開始持續向商船攻擊，多間航運公司即時宣布改道，貨船將會繞過非洲好望角航行，令貨物供應成本增加，通脹重臨不足為奇；2024年多國大選，世界局勢將持續出現變動。一旦通脹再飆升，美國繼續加息，到時會否又賭錯邊呢？每當以為穩賺時，值得加倍小心。

 

　　祝大家有個美好的2024年，身體健康。

 

相關文章：

債券風險低嗎？
https://www.patreon.com/posts/zhai-quan-feng-91631517

 

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