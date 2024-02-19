早前收到網友留言，分享了他一個小故事。

「我由細至大都是一個數字盲、理財極差的人，戶口有錢不懂做定期、沒有檢查月結單習慣、會忘記還咭數、不懂買股票等等。理財不善，我有很多藉口，例如工作太忙、筋疲力盡、顧此失彼。

二十幾歲出來社會做事，知道自己理財不善，所以當時從一位做Agent的老朋友處買入1份基金、3份儲蓄保險。工作並儲蓄二十幾年，這份積蓄就在中年被裁員的時候救我一命。

(iStock)

年青時，同一時間有兩份工作，逼自己將50%收入供還自住物業按揭，不去旅行，不買名牌，要求自己15年內把按揭供完。當我中年被裁員時，幸好還有一個住的地方，找份兼職足夠買餸開飯便可以生存。

失業時無主動收入，就要學習將手頭現金 （大部分來自離職補償）製造被動收入，幫補家計。因此，我向一位有十幾年買賣股票經驗的親戚學習股票投資。他一點一滴教我什麼是除淨日、派息日等基本知識，而我亦開始在各媒體學習財技。

可是，這位啟蒙老師，正正就是止凡兄你曾經提及的「火雞理論」堅守者，他至今依然重倉滙豐股票。十幾年前，他建議我買入滙豐，股價由高位跌到低谷，他再建議我溝貨，表示要死守不放。終於我坐倉10年才能好彩返家鄉，從此不再買滙豐，雖然他並不同意。

之後憑自己個人判斷去選股，但我隻字沒有向啟蒙老師透露，這令他極不高興。原因是若我向他透露，估計他會向我分享個人想法，這可能會動搖我原本的決定。倘若賺錢當然好，但輸錢的話，我可能會怨他，這會影響彼此關係。所以我寧願獨自承受自己的投資結果，同時也盡力學習財務知識。

近五年，我所買的股票，全部賺超過50%，這令啟蒙老師對我另眼相看，他亦反思自己投資上的固執。去年終於肯「壯士斷臂」，沽清滙豐股票。這裡亦多謝止凡兄，你的分享的確影響了我的選股決定。」

止凡評論：

收到這些小故事很開心，每個故事都是有血有肉，被小弟的分享影響著的。這個故事看到人生不同階段，當事人在年青時，未懂投資，甚至理財不善，但主動收入還不錯，懂得未雨綢繆，努力儲蓄與供樓，到中年被裁時處境未至於太差，很好。

後來人到中年被裁員，得來一筆大錢，剛巧身邊有位略懂股票投資的親戚，讓當事人可以認識股票。而他沒有停步，仍不斷增進財務知識，學會自己判斷與承擔投資結果，十分抵讚。

大家可以借鏡，當處於人生不同處境時怎樣處理。例如，年青時，工作收入穩定，但沒有太多資產，亦沒有太多財務知識，該做什麼？中年時，工作收入不再穩定，有點資產，又該做什麼？再想想，老年時，情況又如何？大家今天又應該如何準備？

相關影片：

【中年危機 打工仔投資目標未必要發達】

https://youtu.be/u3-NTFWhntc