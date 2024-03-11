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11/03/2024

中年藝人財務問題

#財識兼收 #張致恒 #吳浩康 #理財智慧 #逆境 #藝人
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　大家每每見到藝人風光一面，但一直以來，感覺上做藝人的生活並不太容易，主因藝人「行頭窄」，要做到一線演員或歌手才容易賺錢。例如陳奕迅，曾於疫情期間有傳他因戶口只剩600萬元而心寒（未知是否假新聞），真也好，假也好，待疫情過去，以他的級數，搞幾場演唱會，身家自然漲回來；相反，一些二三四線歌手，算是公眾人物，但又沒有足夠人氣，又難轉行，更難搞。

 

　　半紅不黑的藝人，可能大部分香港人會認識，但這個知名度未必能轉化成金錢。未有很強的吸金能力，有時候連生活與照顧家庭也成問題。此時，能否放下身段腳踏實地，非常關鍵。試想想，曾是歌手、演員，沒有其他技能，要轉型從低做起，談何容易呢？

 

　　近日正正有兩位這類中年藝人，故事相當值得深思。一位是現年39歲張致恒，看見他不少新聞，演員與歌手工作欠奉，他與太太已財困多年，最近更於網上上傳收款QR Code直接求網民捐錢，有人形容為公開行乞，被網民痛罵。

 

張致恒無顧及自己的經濟能力而不斷生育，因此陷入財困。（張致恒IG圖片）

 

　　據我於網上了解，張致恒曾放下身段找苦力工作賺取生活費，早前有網民見他在快餐店做待應，應該還不止一份工作。可惜今天他家中有四個年紀很小的小朋友，要照顧小朋友而不能出外工作，因此財困處境惡化，更要向朋友借錢度日。

 

　　我見他曾上一些財經channel接受訪問，希望學懂投資。投資沒有點石成金，需要先做好理財，這涉及人生規劃。未能顧及經濟能力，不斷生育，令自己陷入困境，若再誤以為學點投資可以很賺錢，沒有著實面對當前問題，情況可能更差。

 

　　另一位是40歲的吳浩康，感覺上，他更能放下身段。近日他重新讓人關注，因為上載了一張他做地盤工的照片。早前看過吳浩康接受YouTuber Ming仔訪問，表明沒有放棄理想，但追求理想也要面對現實，處理好生活，先養好家，待機會再談理想。近期受到關注後，見他有機會開小型個人演唱會，替他高興。

 

吳浩康在網上分享在地盤上班的點滴，獲大量網民為他打氣。（吳浩康IG影片截圖）

 

　　兩位人到中年的藝人，張致恒與吳浩康，面對逆境，兩個處理方式，得到不同結果。有時，因果這東西頗有趣，你愈自食其力，帶出正能量，會愈多人幫你；反而愈想找人幫你，就愈無人理會，更會被人謾罵。

 

　　曾經提過，投資理財的目的，未必要發達，只是希望做到最簡單的富足退休，能解決中年危機（按連結重溫），已算萬幸。倘若能成為幸運兒，中年無憂，試試去影響其他人，有時幫身邊朋友度過難關，又或者做點善事，積點陰德，會令人生更精彩。

 

　　近日經常傳出自殺新聞，不少中年人遇上經濟問題，選擇走上絕路，十分可惜。人生數十載，總會遇上高低潮，尤其這幾年香港的「低氣壓」，面對逆境，難捱與否，視乎個人態度，積極正面做好自己能做的事情，總有解決方法。

 

相關連結：

【中年危機 打工仔投資目標未必要發達】
https://youtu.be/u3-NTFWhntc?si=GFFwsuqzfB71apf_

【多積陰德 幫到你去另一個境界】
https://www.patreon.com/posts/duo-ji-yin-de-ni-97643957

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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