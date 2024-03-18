  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

18/03/2024

最新入息中位數的迷思

#理財智慧 #入息中位數 #財識兼收 #打工仔 #薪金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近日各大報章刊出2024年全港入息中位數，指打工仔平均月薪達29000元（精準數字應為29715元）。未知大家對這個數字有否感覺，又或者看過便算。然而，若深入了解，這個數字帶出一些對大數據的理解問題，若能搞清楚，更能有效鞏固投資者所需要的常識。

 

　　先說清楚問題所在。話說小弟一向有留意全港打工仔人工變化，對此一向有所感覺。記得對上一次看過有關報道，大約於2023年9月，當時所展示出來的數據是計算至2023年第二季的統計，全港入息中位數約為20000元，我亦有拍片討論（見下面連結）。

 

　　當時入息中位數升至20000元，已算很厲害。因為在此之前多年，入息中位數一向維持在17000元左右，沒有大升過。數據至2023年第二季，反映疫情過後的經濟環境，入息中位數達20000元，代表大升了17%，算是相當大的升幅。

 

　　今天是2024年第一季，這個入息中位數跳升至29000元，比2023年第二季的20000元再大升45%，不奇怪嗎？看到這裏，大家或許開始思考數字大升的原因，例如香港經濟好轉了嗎？移民潮令打工仔向上流動的機會增加了嗎？還是根本沒有察覺問題，只當通識資料於茶餘飯後討論一下？

 

根據一個求職平台的統計，本港打工仔的入息中位數高達29000元。(Shutterstock)

 

　　比較兩個數字前，先了解其背景。細讀報道，最新一次的統計來自香港一個求職平台 CTgoodjobs，它於2024年第一季透過網上問卷形式，收集了近3000份問卷，年齡職覆蓋17歲至65歲或以上，受訪者職業涵蓋政府、公共部門、私人企業等35個行業。而過去的入息中位數（17000元或20000元等數字），則來自政府統計處的人口統計報告。

 

　　兩者數據來源並不同，不能比較之餘，亦有助分析結果不同的因由，估計重點在於採納數據的方法。CTgoodjobs所採用的是網上問卷形式，相信大部分低下層工作者，如清潔、保安、洗碗等低收入工種，並沒有時間、意欲或知識去完成相關問卷。因此，所收集到的數據並沒有包括這群低收入人士，即使有也不會多，薪酬數字自然被扯高了。

 

　　這令我想到「倖存者偏差」的故事由來，故事指研究人員統計戰事中飛回來的戰機以加強戰機設計，忽略了戰事中被擊落的戰機數據，致分析結果出現偏差，篇幅所限，大家可重溫小弟詳細分享（見下面連結）。若我們沒有注意到獲取統計數據的來源而加以分析，很容易走錯方向。

 

　　相信大部分人未有察覺這個入息中位數的問題，看見報章說多少就多少，並無考究。同樣事件亦會發生在其他範疇，投資也好、政治也好，大部分人很容易被人帶風向。要解決，常識很重要，我們要先對不同事物有所認知，才能察覺問題所在，再細心找出真相，配合獨立思考。共勉之。

 

【人工全港排第幾？(2023年影片分享)】
https://www.patreon.com/posts/ren-gong-quan-di-89710120

【倖存者偏差其實點解？】
https://www.patreon.com/posts/xing-cun-zhe-qi-49441703

【人工全港排第幾？(2017年文章分享)】
https://www.cpleung826.com/2017/03/blog-post.html

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財智慧 #入息中位數 #財識兼收 #打工仔 #薪金

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk