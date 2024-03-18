最新入息中位數的迷思

近日各大報章刊出2024年全港入息中位數，指打工仔平均月薪達29000元（精準數字應為29715元）。未知大家對這個數字有否感覺，又或者看過便算。然而，若深入了解，這個數字帶出一些對大數據的理解問題，若能搞清楚，更能有效鞏固投資者所需要的常識。

先說清楚問題所在。話說小弟一向有留意全港打工仔人工變化，對此一向有所感覺。記得對上一次看過有關報道，大約於2023年9月，當時所展示出來的數據是計算至2023年第二季的統計，全港入息中位數約為20000元，我亦有拍片討論（見下面連結）。

當時入息中位數升至20000元，已算很厲害。因為在此之前多年，入息中位數一向維持在17000元左右，沒有大升過。數據至2023年第二季，反映疫情過後的經濟環境，入息中位數達20000元，代表大升了17%，算是相當大的升幅。

今天是2024年第一季，這個入息中位數跳升至29000元，比2023年第二季的20000元再大升45%，不奇怪嗎？看到這裏，大家或許開始思考數字大升的原因，例如香港經濟好轉了嗎？移民潮令打工仔向上流動的機會增加了嗎？還是根本沒有察覺問題，只當通識資料於茶餘飯後討論一下？

根據一個求職平台的統計，本港打工仔的入息中位數高達29000元。(Shutterstock)

比較兩個數字前，先了解其背景。細讀報道，最新一次的統計來自香港一個求職平台 CTgoodjobs，它於2024年第一季透過網上問卷形式，收集了近3000份問卷，年齡職覆蓋17歲至65歲或以上，受訪者職業涵蓋政府、公共部門、私人企業等35個行業。而過去的入息中位數（17000元或20000元等數字），則來自政府統計處的人口統計報告。

兩者數據來源並不同，不能比較之餘，亦有助分析結果不同的因由，估計重點在於採納數據的方法。CTgoodjobs所採用的是網上問卷形式，相信大部分低下層工作者，如清潔、保安、洗碗等低收入工種，並沒有時間、意欲或知識去完成相關問卷。因此，所收集到的數據並沒有包括這群低收入人士，即使有也不會多，薪酬數字自然被扯高了。

這令我想到「倖存者偏差」的故事由來，故事指研究人員統計戰事中飛回來的戰機以加強戰機設計，忽略了戰事中被擊落的戰機數據，致分析結果出現偏差，篇幅所限，大家可重溫小弟詳細分享（見下面連結）。若我們沒有注意到獲取統計數據的來源而加以分析，很容易走錯方向。

相信大部分人未有察覺這個入息中位數的問題，看見報章說多少就多少，並無考究。同樣事件亦會發生在其他範疇，投資也好、政治也好，大部分人很容易被人帶風向。要解決，常識很重要，我們要先對不同事物有所認知，才能察覺問題所在，再細心找出真相，配合獨立思考。共勉之。

【人工全港排第幾？(2023年影片分享)】

https://www.patreon.com/posts/ren-gong-quan-di-89710120



【倖存者偏差其實點解？】

https://www.patreon.com/posts/xing-cun-zhe-qi-49441703



【人工全港排第幾？(2017年文章分享)】

https://www.cpleung826.com/2017/03/blog-post.html