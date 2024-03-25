曾經分享過借日圓買美債的投資操作（見下面連結），分享重點並非操作結果贏或輸，而是在於分享一套投資操作背後的考慮，透過分析過程討論相關財務知識。近期見到巴菲特一個經典操作——借日圓買日股，藉機剖析學習一下。

巴菲特於2020年買入五間日本商社的股票，並於2023年發行日元債，變相借日圓買日股。就這個操作，一些人說：「借錢買股票好高風險，若日圓掉頭大升，日股又死，兩頭輸。」一些人則說：「此舉好聰明，以日圓債平衡匯價風險，高手。」

剖析實情之前，要先了解操作比例如何。這是小弟第五本著作《跟著價值走的12堂課》中有提及的，分析一家公司，先要了解其資產與盈利組成，以免捉錯用神，不斷討論佔比極少的部分，有點兒無謂。

網上找到資料，2020年8月，巴菲特以60億美元入股五間日本商社，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事，如今已有數倍回報。另外，2023年4月，巴郡發行1644億日圓（約11億美元）的日圓債，2023年11月再發行1220億日圓（約8億美元）的日圓債。兩筆債加起來不足20億美元，按這五間日本商社現市值計，槓桿比例其實頗低。

巴菲特於2020年買入五間日本商社的股票，到2023年則兩度發行日圓債。(Shutterstock)

巴郡的現金水平超過1600億美元，按當時投資日股的規模，絕對不用發債融資。當時發日圓債的息率約2.5厘，比同年期日本公債高出1厘。明明手中有大量美元現金，卻發行成本為2厘多的債券去融資，是否不值呢？那要看手上現金的用途。巴菲特喜歡把多餘現金買入美債，如今美債息率5厘，與所發行的日圓債相比，息差超過2.5厘，以近20億美元規模的日債計算，每年利差達5000萬美元。

巴菲特一向討厭負債，其中一個考慮是一般借貸非常影響現金流與投資部署，還債安排會令現金在不該的時刻流失而失去預算，因為債主最愛「落雨收遮」，更會令你在最缺錢時更缺錢。債券則少很多這些煩惱。

日本加息又如何？很多人有這個誤會，以為這會影響債券發行人。其實大部分債券成本於發行時已經定了，加息令債價下跌，這些都是買債人的風險。另一個風險是匯價，若日圓貶值，買債人到期取回本金就會蝕匯率，這個風險對於債券發行人反而是得益；相反，若日圓匯價向上，這對債券發行方不利。

若日圓兌美元升值2.5%以上，上面提到的每年5000萬美元利差，將會變成虧損。這取決於日本經濟，與其政府貨幣政策。然而，當匯價出現不利方向時，巴菲特絕對有能力贖回債券。同時，加息帶動日圓走強，令債價下跌，使贖回成本更低。另一邊廂，他所買入的五大商社亦會產出日圓現金，以日圓還日圓，亦抵消了匯價風險。

此操作的重點在於日股市值變化。比例上，以起初60億美元市值計算，兩次債券加起來近20億美元，槓桿水平約三分之一。倘若股票市值不升反跌，類似港股大跌一半，市值剩下30億美元，獨立看這一塊投資，槓桿比率升至66%，那就不太理想。

然而，投資是動態的，假若方向不對勁，巴菲特未必作兩輪發債去投資，甚至贖回所有債券。始終，整個投資項目加上債券，只是幾十億美元的規模，對於手持千億美元來說，只是在玩遊戲。

相關連結：

【一個投資策略：借日圓買美債】

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