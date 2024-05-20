有網友問如何設定投資回報，例如每年12%回報，假若某些年份的投資回報不能達標時，怎麼辦？以前提過，投資要有計劃，要設定目標，化作年回報。部分網友對現實情況未有認知，把概念理解為每年回報也要達標。

假設投資規模約6年翻倍，需要約12%的年回報。網友以為可以預期每年都能穩定地獲得此投資回報，同時網上問人怎能辦得到？某些年份不能達標又怎麼辦？這時候，立即想起馬多夫。

馬多夫是誰？馬多夫創造了華爾街史上最大的金融醜聞，設計出最強大的「龐氏騙局」，不少全球上流社會與投資界名人都被騙，騙局於2008年金融海嘯時被揭發，馬多夫被判入獄150年，最終2021年4月在獄中因病逝世，終年82歲。

馬多夫設計出「龐氏騙局」，不斷以新資金支付舊資金的回報。(AP)

馬多夫自1992年開始金融騙局，向投資客戶保證，無論牛市、熊市，他們都能拿到超過10%的高報酬率。原來投資客戶每年所收到的投資回報，只是來自後來加入基金的參與者新資金，客戶所投入的資金根本從未有作投資，只是不斷以新資金支付舊資金的回報。到金融海嘯時，客戶需要提取120億美元的資金，這個詐騙案才因資金不足而被揭穿。

用常識分析，一個主動於市場作投資的基金，怎能多年來恒常地、持續地保持一個雙位數字的回報率呢？從1992年到2008年，代表美國市況的S&P 500指數的回報率如下：



1992年：7.6%

1993年：10.0%

1994年：1.3%

1995年：37.6%

1996年：23.0%

1997年：33.4%

1998年：28.6%

1999年：21.0%

2000年：-9.1%

2001年：-11.9%

2002年：-22.1%

2003年：28.7%

2004年：10.9%

2005年：4.9%

2006年：15.8%

2007年：5.5%

2008年：-37.0%

如果你在1992年投資至2008年，你的年均回報率約為10%，真的與馬多夫騙局中的年均年回報相若。然而，歷年的市況回報率波幅非常大，由-37%至+33%不等，每年的投資命題亦多的是，有科網股狂潮，又有科網股爆破，加上金融風暴、金融海嘯，息率高高低低，投資環境不斷變化。要每年都拿取穩定的10%至12%，難度極高。

避開騙局所需的是常識，但別小看常識。馬多夫騙局受害者超過三萬人，當中包括荷里活名導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的慈善基金會，絕非牛頭角順嫂的水平。近年也有類似的大型騙局，如加密貨幣騙案，受害者眾多，當中包括大律師及不少名星與KOL。可見社會上的成功人士，亦不代表有常識。

常識，要對現況有所認知，更要懂發問。例如問：「每年回報穩定地高，怎能做到呢？」可惜網友卻反過來問：「我的投資回報今年不達標了，怎麼辦？」如此認知，真的要加把勁了。還記得一句名言嗎？Common sense is not common，普通常識並不普通。