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27/05/2024

Tesla神話？

#財識兼收 #Tesla #電動車 #中國 #投資 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早於2021年3月，曾經在Tesla股價升得如火如荼之際，拍片談到其隱憂（見下面連結）。當然這些動作絕對是「博鬧」之舉，但作為一個理性投資者，太好時要著眼利淡因素，太淡時要著眼利好因素，中庸之道命長久。

 

　　當時Tesla形勢一片大好，她已於電動車市場發展了十年八載，其他車廠要追並不容易。雖有道理，但當時我並未完全被說服，並提出一些隱憂。例如我質疑其他車廠發展時，是否一定要走前人的舊路呢？所謂的獨有技術專利，有多大用處呢？多家車廠發展電動車時，人才能否集中到Tesla呢？以及未來電動車科技上的關鍵位，有其多變性。

 

　　當然，這些質疑可能過分簡化，Tesla絕不單是電動車，還有人工智能(AI)、自動導航、保險金融等業務，是一整個生態圈。然而，當時指Tesla未來一定得，還是一定死，其實都很難說得準。

 

　　帖子發出不久，便得到一位年輕網紅詳細回應，指「將來一定是Tesla跑出！」，更指我的質疑是外行人普遍諗法，只要深入研究過電動車生態，就會得到答案。之後他作回應，對我的質疑一一反駁。

 

　　例如指電動車和傳統汽油車只有外觀一樣，內部零件與結構完全不同，傳統車企發展電動車毫無優勢；我所舉出所謂不走發展舊路的例子，多發生於軟件行業，電動車行業很難後發先至；在專利問題上，別忽略了Tesla的品牌優勢；了解電動車的，都會知道電池將會是關鍵位，短缺將會持續10年以上，Tesla掌握電池技術，有持續絕對優勢。詳細內容，大家又可到連結重溫。

 

　　事隔3年多，現況如何？當年我所提出的隱憂，自以為合理，但想不到一個最大隱憂——中國因素。

 

Tesla進入中國市場後，遇到國內車企的競爭。(AP)

 

　　2019年1月7日，Tesla於上海的車廠正式開工，不到一年後，2019年12月，Tesla上海工廠交付首批產品。自此之後，中國電動車行業便蓬勃起來，成為全球最大的電動車生產國之一。根據2021年數據，中國的電動車產量達到350萬輛，按年增長了1.6倍。Tesla在中國市場亦遇到國內企業的競爭，到2023年，在中國的產出被比亞迪(01211)超越。

 

　　甚麼讓中國電動車市場急速膨脹？電動車行業不容易後發先至嗎？專利技術與品牌效應牢不可破嗎？看來Tesla跑進中國這一動作，給了我們答案。

 

　　回顧Tesla股價亦有啟示。小弟當年拍片時（2021年3月），Tesla股價約為206美元，升到同年11月股價約407美元，半年升一倍，升勢強勁，股民盡在歡呼聲中；後來股價狂跌，最低跌至113美元，跌幅超過七成；如今從谷底回升了，約180美元。當然，股價升跌受多個因素影響，但中國電動車企業崛起而影響銷情與競爭優勢，絕對是一個重大因素。

 

　　未來怎樣？很難說。例如，雖則如今電動車技術已被多家公司掌握，但未來Tesla與內地百度(09888)/文心一言發展於內地使用的AI技術，結果是好是壞？股價會否獲得爆炸性升幅呢？又例如，今天不少聲音指電動車並非真正環保，並討論推氫能車和混能車之類，又會否得出一個電動車災難性的結局呢？

 

　　這件事有何得著呢？不是口水戰的輸贏問題，而是證明將來的發展，很多時會超出我們想象。既然世事多變，尤其於近年的科技領域上，別太早否定任何人提出的可能性，太神化任何一家企業，未必有利投資。

 

相關連結：

Tesla未必跑出的原因
https://www.cpleung826.com/2021/03/tesla.html

何解Tesla未必跑出？你覺得Tesla贏梗所以all in？
https://www.patreon.com/posts/he-jie-teslawei-48689872

25歲身家1000萬財自
https://www.patreon.com/posts/25sui-shen-jia-49937346

 

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