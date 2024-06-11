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11/06/2024

巴郡A股跌到185美元，怎輸6000萬港元？

#財識兼收 #巴郡A股 #紐約交易所 #錯價 #理財智慧 #市價盤
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　美國時間6月3日，當晚group內討論巴郡A股(BRK.A)從約62萬美元暴跌99.97%至185.1美元，BRK.A之後停牌。紐約交易所表示，是次事件因報價系統技術故障所致。見BRK.A股價由62萬美元暴跌至185美元，不少散戶大手買入，倘若真的能以如此低股價買入，不是應該賺到笑嗎？

 

　　的確，group內也有網友指「如果買到就正」。可惜，即使成功買入，亦不能賺錢，因為紐交所事後已宣布當日美國時間9時50至51分之間任何價格等於或低於603718.3美元的交易都將被取消。當晚的確有不少散戶把握機會，於BRK.A停牌時落市價盤，希望不問價狂掃。既然紐交所已宣布交易無效，這類掃貨自然無用。然而，沒有機會賺錢，但卻埋下輸大錢的伏線。

 

　　紐交所宣布「等於或低於603718.3美元」的交易將被取消，但高於這股價的交易仍算數。原來當BRK.A復牌後，其股價很快被拉高至約每股74萬美元。由於不少買入設定為市價盤，這些市價盤立即被行使以高位接貨。這些散戶買入多股後，因戶口孖展水平短時間內大升而被強行平倉。BRK.A股價由74萬美元瞬間跌回62萬美元左右，強行平倉的話，每股蝕約12萬美元，最誇張的個案是一位連登仔貼圖指戶口蝕超過6000萬港元。

 

因紐約交易所的報價系統出現故障，巴郡A股一度暴瀉99.97%。(AP)

 

　　解釋一些技術問題。散戶見股價超低而設定市價盤，代表不問價買入市場任何出價的賣盤。在一般情況下，下一個賣盤的掛牌價應該與上一個交易價（市價）差不多，所以見185美元就落一個市價盤，以為可以用差不多185美元買入。然而，這次是非一般情況，頗肯定是一個錯價事件。因顯示錯價停牌，復牌後定必作出修正。假若你是BRK.A持有人，相信也不會放出一個市價賣盤吧，若無人以185美元賣出，怎能以185美元成交呢？

 

　　反而出現了超多市價買盤在排隊等待，基本上此刻放出高價賣盤亦會有人接貨，一開市股價必定會被搶得很高，因為這堆市價盤會自願地不問價買入；加上，有心人絕對可以看見這條市價買盤長龍，故意高位沽貨獲利，甚至借貨沽空。結果，製造出短時間股價升至74萬美元，如此大市值的股票被推升近兩成，十分誇張。吃掉所有市價買盤後，火速返回正常股價（62萬美元左右）。

 

　　連登仔如何輸超過6000萬港元呢？在正常證券商系統操作下，落盤時客戶的購買力應已被鎖定，證券商不會容許客戶行使太高孖展，因此客戶很難輸掉一個還不了的金額。倘若證券商或銀行任客戶買貨，由於金額或槓桿太高，成交後客戶無錢埋單，交易商亦要負上責任。

 

　　問題是這次客戶落盤時，BRK.A股價只顯示185美元，系統就會按這個185美元去計算客戶落盤時的購買力。例如，該客戶以185美元買入64股巴郡A股，總數只是約1.2萬美元，一個普通散戶的戶口也不難有這個購買力，所以可以通過證券系統的審查，落了這個市價盤。

 

　　客戶於停牌時落了這個64股的市價盤，復牌後這市價盤被行使買入64股每股74萬美元的BRK.A，總值約4700萬美元，此時證券系統發現資金不足，要客戶補孖展或強制平倉，市價短時間跌回近每股62萬美元，系統自動把64股BRK.A賣出，收回總金額約4000萬美元，差價約為700多萬美元，戶口便出現近6000萬港元的欠債。

 

　　估計這名客戶戶口內並沒有6000萬港元的現金與股票，證券商下一步惟有追數，客戶或申請個人破產保護，證券商亦無辦法。客戶戶口資金不足，但不少交易平台的確又完成了交易，這是一個被試驗出來的交易平台大漏洞，聽聞有證券商及銀行要對這些帳目撇帳，遭受一場無妄之災。

 

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