早前有Patreon會員問到有關對置富產業信託(00778)的看法，見其股價由5年前的11元跌至3.7元，跌幅近七成，是否一隻「賺息蝕價」的股票呢？這裏分享一下。

曾經提過，股息的重點是看企業的盈利能力是否支持派息動作，置富產業信託這5年派息如下：

2019年：9.94億元

2020年：9.22億元

2021年：8.83億元

2022年：7.77億元

2023年：8.11億元

派息相當穩定，過去5年派息介乎7億多元至9億多元，5年總共派息43.87億元，這都是真金白銀放到股東口袋的現金。

置富產業信託這5年盈利如下：

2019年：14.77億元

2020年：-31.93億元

2021年：13.18億元

2022年：5.03億元

2023年：-1.55億元

這5年的盈利極不穩定，5年總共虧損約5000萬元。

置富產業信託過去5年共蝕5000萬元，卻派出40多億元股息。（置富產業信託網頁圖片）

問題來了，過去5年，明明虧損5000萬元，何解派出43.87億元的股息來呢？再看看股東權益的變化，由5年前約326億元下跌至今天約280億元，減值約46億元。5年來沒有正數盈利，卻派出40多億元的股息，股東權益又減值40多億元，這些數字關係值得深思。

另外有點值得一提，雖說置富產業信託過去5年總計無盈利，但其實盈利計法中有條大數是公平值變化，每年按物業價值重估入帳，即價值重估提升被當作盈利，下跌則被當作虧損。

5年來的公平值變化如下：

2019年：6.62億元

2020年：-38億元

2021年：3.58億元

2022年：-6.96億元

2023年：-6.29億元

5年總和是負41億元。

這個公平值變化並無現金支出，可視為紙上變化。若假設減值後它日會回升，這個負41億元不被計算的話，過去5年的實際盈利約為40億元，而不是虧損5000萬元。剛巧這個40多億元的公平值減值，與股東權益的減值相近，又值得深思。

上面整理好的幾組數字，令我們對置富產業信託派息來源算是有個感覺。股價大跌還有一個連鎖效應，大家看見其資產的公平值下跌，導致股東權益5年減值46億元，或14%。以當年股價11元計，市場給予市帳率倍數約為0.65倍，市值達212億元，當股東權益逐年下跌，影響資金投資意欲，資金抽走，市帳率倍數下跌至不到0.3倍，按3.7元股價計，市值不到80億元，出現大跌近七成的結果。別看輕公平值變化這個紙上富貴的效應。

相關連結：

淺談REITS，問中隻賺息蝕價既經典例子（止凡信箱）

https://www.patreon.com/posts/qian-tan-reits-108300585