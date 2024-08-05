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05/08/2024

奧運金牌機率

#財識兼收 #巴黎奧運 #金牌 #張家朗 #江旻憓 #李麗珊 #運動員
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　網上讀到一篇談香港運動員參加奧運的文章，大概指以前奧運似乎與香港無關，如今卻不一樣，令人振奮。記得小時候看奧運，總會看中國隊，因為是自己人；亦會看美國隊，因為最多獎牌。的確很少看香港隊，一來鮮有運動員能進入奧運，二來多是包尾出局，水平差太遠，所以當時奧運與香港人扯不上關係。如今，看奧運時主要是看香港隊。

 

　　今屆奧運，香港算是大豐收，暫兩金兩銅。更有不少令人難忘的場景，特別見到江旻憓在落後六分之下，一劍劍地追回來，非常緊張，見她受訪時激動落淚，更加感動。還有張家朗的成功衛冕，加上何詩蓓連摘兩銅，的確令香港人感到自豪。

 

　　香港的第一面金牌由李麗珊於1996年取得，時隔25年於2021年東京奧運（因疫情由2020年延遲到2021年舉行）才由張家朗取得第二面。眾所周知，拿一面奧運金牌極不容易，到底數學上有多難呢？

 

　　找找資料計算一下。上屆奧運約有340面金牌，今年奧運是第33屆，假設每屆金牌數量相若（實情應該不是），粗略計算歷來有超過一萬面金牌。以隨機性去想這個機會率，1896年第一屆奧運，距今128年，今天全球人口約80億人，人類平均壽命約80歲，128年出現過的人口應該超過120億。以金牌數量除以總人口數目，機會率少於0.0001%，約為百萬分之一的機會。

 

香港運動員在今屆奧運暫取得兩面金牌，成績驕人。(AP)

 

　　當然，這是很粗疏的估算，有很多數字並不確實，例如每屆奧運的金牌數目也不同。但這個結論能帶出一個感覺，取得金牌，即使是隨機性去想，也極難得。再者，取得獎牌絕非隨機性，而是需要付出很多，與世界頂尖高手比拼而得來的，更有不少運動員一生中取得超過一面金牌，例如美國游泳運動員菲比斯個人取下23面金牌，所以這個百萬分之一的機會，絕非平均地落到所有人身上。

 

　　一般能取得很多獎牌的國家或地區，都有些共通點。一種是發展得相關運動項目的回報甚高，例如有成熟的聯賽，如英國、歐洲的足球，以及美國的籃球，又或者運動員的廣告、獎金收入甚高。於這個模式下，運動員收入可以天文數字，只要專心發揮便能成為超級富豪。

 

　　另一種是有充足的人口，加上國家有系統的培訓，如中國的體操與跳水隊，一級級有系統地篩選精英。由於人多，十幾億人之中選出來的一位，總比起數百萬人中選出來的那位更優秀。於這模式下，亦能取得很多獎牌。

 

　　香港本身的文化並非十分強調運動，香港精神多體現在各自搵食，普遍運動項目在香港的回報不高，人口亦相對不多，很難出產金牌運動員。如此的背景，香港歷史上竟能取得四面金牌，實在誇張。

 

　　最後提醒一下，別只關注獎牌，別忘記不少運動員付出過不少血汗，甚至訓練到周身傷，要打止痛針才能站上台，所以有資格踏上奧運舞台，都值得尊敬。多謝每一位香港運動員的付出，加油！

 

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