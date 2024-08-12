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12/08/2024

對股災的理解角度

#日圓 #財識兼收 #股災 #投資 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上星期環球疑似爆發股災，美股急劇下瀉，南韓和日本股市曾經錄得8.77%和12.4%的驚人單日跌幅，歐洲市場也跟隨大跌。大家如何理解今次股災？有否跌傷？

 

　　先談談面對股災的態度。一般散戶面對股災，立即想到要走貨，想方設法避開股災，亦希望預測未來，估計股災延續至何時，往後還會跌嗎？何時撈底？作為投資者，尤其是如果你是一位相對成熟的價值投資者，應如何理解呢？其實可以嘗試了解每個成因，分析每一個因素與基本面問題有否關係，檢視持股的質素會否受影響。

 

　　大跌市有很多因素，有些與基本面有關，例如未來經濟衰退令企業盈利能力大跌，或者環境被改變，最影響的是經濟數據、利率等。亦可以是一些與企業基本面無關的因素，例如資金活動，資金活動可以是主動撤出，可能是市場恐慌，亦可能因為某個命題炒夠了；資金活動又可以是被動的，遭強制平倉被迫沽出，如斬孖展、日圓拆倉潮等；甚至乎只是之前估值太高，狠狠地大跌亦未必算抵買。當然，有時是多方面都有點關係，現實世界不會每事都總能一刀切的。

 

大跌市可以由多個原因個別或組合造成，投資者應仔細審視。(Shutterstock)

 

　　上網看些資料，據說今次股災主要來自四大因素，不少報道已把這些因素的來龍去脈解釋過，讀者不難找到，這裏藉機逐一點評。

 

　　第一個因素是美國於對上一星期公布的就業數據遠遜預期，市場擔心經濟衰退，影響企業盈利能力。不過我感覺這想法實在跑前太多了，失業率惡化之後，美國政府還有很多事情可以做，例如已經有人指美國聯儲局可以猛烈減息，把形勢改善。

 

　　第二個因素是日本加息引發日元拆倉潮，這是全球投機行為。日圓多年積弱與超低息，令全球投資者喜歡借入日圓槓桿買資產賺息差，日圓加息與匯價回升一早被說成是市場死穴。對於沒有槓桿而還有購買力的長線投資者，若遇上日圓拆倉潮，算是難得的買貨好機會。

 

　　還有一個因素是擔心中東局勢升溫。打仗是否必定令股災出現？如今全球有兩場戰事，起初是一輪恐慌，過一輪之後市場又習以為常，打仗導致股災這個因果關係要小心處理。記得以前有投資者以為開戰之後油價定必大升，立即槓桿買期油，最終慘輸，例子屢見不鮮。

 

　　最後一個因素是簡單的「高處不勝寒」，股市估值太高，有任何風吹草動都藉機調整而已。第一段我用了疑似爆發股災，因為我未覺得這是股災，各地股市短短幾日已經算回穩了，與真正股災不能同日而語。

 

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