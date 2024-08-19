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19/08/2024

日本福岡遊記2024夏

#財識兼收 #日本 #福岡 #理財智慧 #購物 #日圓 #旅遊
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　趁小朋友放暑假去了一轉日本福岡旅行，開心又放鬆了幾天，寫篇遊記記錄一下這些日子。

 

　　早幾個月日圓大跌，一下子換了不少日圓「看門口」，好讓日後到日本旅行可以慢慢用。那時兌換的匯價都頗不錯，還未動用過，帳面已有數個巴仙的升幅，外匯來說算相當誇張。不過這些日圓只是放著，供旅行時用，升跌都無所謂。

 

　　不少香港人到日本旅行會帶一兩個「吉」旅行箱作購物之用，我們一向沒有此做法。然而，今次到日本發現當地物價真的很便宜，感覺來自幾個自己「知價」的地方。第一個是龍貓專門店的精品，由於小朋友時不時在香港會到專門店買公仔，香港差不多要200元的公仔，日本那邊計及匯價不到100元。

 

　　另一個地方是到日本UNIQLO買衫褲，自己在香港時經常幫襯，亦會留意不同款式衣服的售價，香港賣200多元的衫褲，日本那邊只賣約100元，足足平一半，立即入貨。還有買手信時，大包細包的特式零食，加好幾個鎖匙扣，埋單一大袋，回頭計一計，竟然不到300元，近年去其他地方都買差不多的手信量，但無試過以這個便宜的價錢埋單，令我嚇了一跳。

 

由於日圓貶值，到日本旅遊變得便宜得多。(Shutterstock)

 

　　很多年前到日本，當時差不多10算（每100日圓兌港幣10元），如今只是5算左右（每100日圓兌港幣5元），記得當年去北海道吃一碗札幌拉麵大概是1000日圓左右，今天吃一碗博多拉麵也是1000圓左右，但匯兌港元卻便宜一半。知價很重要，價值投資其中一個重點是要對投資項目估值，要先知價，才知是否抵買。普遍人對日常衣食住行也有這個知價的能力，所以日本街頭見到不少香港人大袋細袋地購物。但當談到投資，知價這個要求彷彿變得很奢侈，以前提過這個觀察，下面貼出舊文連結方便重溫。

 

　　今次旅遊主要到小朋友玩樂的地方，包括動物園、科學館等，其中到過一個大型商場，內有一間動物Cafe，小朋友可以親自餵飼小動物。店舖不是很大，大概與一間香港普通茶餐廳差不多，而比較特別的動物有水豚、樹獺、貓頭鷹，其他則不是十分特別，例如雞、鴨、倉鼠等，這些動物在香港的「魚仔街」及「雀仔街」都能見到吧。但這個是一個很好的點子，一個商場引入這些噱頭店舖，的確有不少人老遠跑來光顧，帶動商場人流，不錯。

 

　　在這商場發生了一件小事，卻印象深刻。話說這家動物Cafe只提供飲料，觀賞小動物時飲料可放到一旁，見到有位日本老人家不小心打翻了飲料，弄髒一地。當時無人發覺，她大可走開不管，又或者通知職員進行清潔，但她竟然自己一拐一拐地去找抹手紙回來清潔，此時被職員發現，職員立即制止並示意讓職員來清潔，老人家還向職員不停道歉，此情況實在香港鮮見。

 

　　每次出門遠行都寫下旅遊經歷，記下自己一些特別的思緒，過去也有這個習慣，多年後回看，真的能回味當日的感覺。若沒有寫下遊記記錄當時的美好時光，數年後一定記憶模糊。這幾天找幾篇過去的遊記回味一番，回憶湧上來，大家不妨試試。

 

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