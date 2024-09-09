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09/09/2024

拼多多「自宮」事件

#財識兼收 #拼多多 #黃崢 #中國首富 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　拼多多第二季收入及純利分別達971億及344億元人民幣，按年增長86%及125%。同期，阿里巴巴較早前公布第二季業績，收入及純利分別為2248億及402億元人民幣，按年升9%和19%。由此看來，拼多多的增速大幅拋離同行龍頭，算是前景亮麗。然而，業績公布後，拼多多股價卻單日急瀉三成，到底是甚麼一回事？

 

　　話說拼多多管理層並未有替這份業績說好話，反而表示對前景展望感悲觀，並警告鑑於市場競爭日益加劇以及外部挑戰，料未來收入和盈利增速將受壓，強調市場競爭只會愈來愈激烈，高收入增長將不可持續；同時更表示公司仍處於投入階段，未來幾年不會進行回購及分紅；亦表明要改善生態建設，並非一夜間可完成，已做好犧牲短期利潤、長期投入的準備。

 

拼多多管理層對業務前景感悲觀，料未來收入和盈利增速將受壓。(Shutterstock)

 

　　公司首度上市集資(IPO)，把股權出售，要的是資金，市值高低十分關鍵。上市後，大部分股票已出售，公司的股價或市值相對地變成了投資者關心的事宜，公司擁有人未必如IPO時那麼照顧市值，除非有實際用途，例如股價上升有利融資行為。

 

　　一般來說，公司管理層與大股東會傾向把公司市值弄高，例如Elon Musk試過在訪問中「出口術」，指自己將會私有化公司股票，令股價一度飆升，因有造市之嫌而被證監罰款。香港電視主席王維基也曾借口罩事件搞起股價再配股（見連結），用意亦是想推高股價，方便集資行為。

 

　　操控企業的大股東，手握投票權，公司股價對他們比較重要，他們會偏向選擇一些懂市值管理的行政總裁，更常以分紅制度提供誘因，令行政總裁更積極作市值管理，推高股價。領展行政總裁的紅股正是如此，公司管理層的利潤與公司股價綁在一起，自然會作市值管理。然而，管理層出言推低股價，實在是鮮有現象。

 

　　有意見指拼多多這樣主動推低股價的行徑，主要是因為其主席不想成為中國首富。看看拼多多的股權分布，大股東黃崢以25.4%持股比例佔絕對主導。有報道指他於8月8日曾成為中國首富，但自拼多多股價大跌後，8月26日又被農夫山泉創始人鍾睒睒奪回了中國首富，現在黃崢是第四大富豪。

 

　　不希望成為中國首富，總有別的方法吧。例如把股權賣掉或沽空公司股票，比起唱衰公司前景把公司股價搞垮來得更直接。翻查紀錄，原來早在2020年6月，拼多多的市值已經超過了千億美元，當時黃崢持有43.3%股份，以3200億元人民幣的財富超越馬雲，成為中國第二大富豪。當刻黃崢已經主動減持股份，並宣布卸任拼多多CEO，再捐出2.37%股份成立繁星慈善基金，將7.74%股份給予拼多多合夥人，巧妙避免了成為中國首富的可能。

 

　　相信打壓自己公司股價的真正原因，只有黃崢自己才知道，但這的確是個怪現象，實在大開眼界。提醒一下，整套價值投資學說，產生背景是於資本主義市場中運作，如果實況愈偏離此運作背景，價值投資愈難體現。例如，「盈利最大化」已不是公司管理層的主要目的，甚至乎有與其相反的行徑，那就很難以價值投資作分析基礎。

 

相關連結：

【釋放口罩價值】
https://www.cpleung826.com/2020/02/blog-post_17.html

 

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