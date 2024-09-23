論風險，Howard Marks值得睇

Howard Marks於OAKTREE基金YouTube channel上載了一條投資教學片，深入地談到風險，小弟看完也分享一些重點，有興趣不妨重溫。

風險為何如此重要呢？Howard Marks先定義基金經理操盤的效能，以下有幾個情況：

1. 市場上升10%，基金又上升10%；市場下跌10%，基金又下跌10%。

基金經理只是與大市同步，並無創造價值。

2. 市場上升10%，基金上升20%；市場下跌10%，基金下跌20%。

基金經理只是採取較進取的投資部署，例如使用更多槓桿，並無創造價值。

3. 市場上升10%，基金上升5%；市場下跌10%，基金下跌5%。

基金經理只是採取較保守的投資部署，例如沒有盡買，保留較多現金，並無創造價值。

真正創造價值的基金經理有兩類：

4. 市場上升10%，基金上升15%；市場下跌10%，基金下跌10%。

5. 市場上升10%，基金上升10%；市場下跌10%，基金只下跌5%。

第5類比第4類更好，因為市場上升時皆大歡喜，基金經理不用太多動作去擊倒市場；但當市場大跌時能比市場跌少一點，這需要管控風險，因而風險這題目相當重要。

Howard Marks認為，負責任的基金經理不應只憑「期望值」作投資決定。（網上片段截圖）

Howard Marks在片中詳談很多有關風險的看法，其中一個關於「期望值」(Expected Value)，頗有趣。當談到機會率時，不少人會計算一些選項的「期望值」，按每個選項出現值，再乘以它們出現的機會率，就計出「期望值」，於是就期望見到結果。

舉例，有四個可能會出現，2、4、6、8，每個出現的機會率都是0.25。

期望值：2 x 0.25 + 4 x 0.25 + 6 x 0.25 + 8 x 0.25 = 5

得出「期望值」是5，有趣的是這個結果(5)是永遠不會出現的數字。當應用到投資上，有些情況更不會按「期望值」下注。有時「期望值」很高，但選項當中有機會出現一些Total Loss（輸清）的情況，這也不應該下注。

舉例，有一個選項(A)，下注後，95%機會贏三倍，但有5%機會輸清。

另一個選項(B)，下注後，50%機會贏兩倍，50%機會打和。

若計算「期望值」的話，選項(A)是3 x 95% + 0 x 5%，即2.85。

選項(B)是2 x 50% + 1 x 50%，即1.5。

單看「期望值」，一定會選擇選項(A)。但當考慮到選項(A)中的5%機會輸清，投資者有需要改變選擇，又或者控制注碼。過往經驗，太多基金於大牛市中搶攻，希望於升市中跑贏大市，卻忽略了「黑天鵝」事件出現的風險。一個負責任的基金經理，應該集中避免選項(A)中的輸清機會，即使出現的機會有多微，也不能忽視。因此，真正高手是鬥防守，而不是鬥搶攻，絕對是經驗之談。

相關連結：

【Howard Marks 風險教學】



【How to Think About Risk with Howard Marks】