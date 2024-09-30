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30/09/2024

企業債務水平檢視

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    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前在Patreon貼了兩條片，分別談及領展(00823)與長和(00001)，兩片都提到她們的負債水平，引發出一個很有趣的問題：到底2800億元債務與600億元債務，哪個比較重債？哪個比較危險呢？

 

　　所提到的債務數字，2800億元是指長和的債務水平，而600億元是指領展的債務水平。單看數字，長和債務是領展債務的4至5倍，直覺認為長和的負債問題更嚴重，但實情剛好相反。

 

　　債務有到期日，若債務集中於短期內要清還的話，對企業的影響會大一點，因為短期內企業需要處理到期債務，例如把它清還或者以新債冚舊債。以新債冚舊債時，當刻的利率變化亦成為財務上的一大風險，隨時令利息成本愈滾愈高。

 

如何處理債務，是企業管理的一大課題。(Shutterstock)

 

　　長和的負債到期日分布相當平均，未來每年大約有十幾個百分比的債務到期，往後3年內到期的債務約30多個百分比，佔2800億元中不到1000億元。領展那600億元債務中，有400多億元在3年內到期，佔比近七成，可見領展的短債比例較高。

 

　　檢視債務的另一個重點是比較手頭流動資產水平如何。長和年報中透露其速動資產有1430億元，當中92%為現金，半年營運現金流入有212億元。因此，如果計一年營運現金流入及現金盈餘，接近2000億元。這個數字相當於總債務的七成，足夠一次過把未來5年以上到期的債務都清還。

 

　　另一邊廂，領展的現金儲備約100億元，每年營運現金流入只有85億元，由於她是房託，按法規需要把九成可分派盈利拿來派息。依這個現金水平，並不足夠償還未來3年內到期的400多億元債務。

 

　　債務重不重，還可以看看債務的利息支出成本有否拖著盈利的後腿。一家企業的盈利能力由收入開始，即做幾多錢生意，然後扣除各項成本，再得出盈利。其中一個成本就是債務的利息支出，若債務太重，引致利息支出成本太高，便會令每年盈利受壓。

 

　　長和利息支出，半年計約66億元，其半年收入超過1300億元，利息成本佔比約5%，代表長和每做100元生意，需要拿5元來還債務利息。領展利息支出約25億元，年收入約135億元，佔比近兩成，代表領展每做100元生意，需要拿20元來還債務利息。哪間債務比較重呢？值得深思。

 

　　一家企業，管理層也十分重要。長和舵手是誠哥，其紅顏知己周凱旋早前引述過誠哥早於2021年已提醒一句「風雨欲來風滿樓」，叫公司盡量保留現金。差不多時間，領展王國龍進取舉債四處收購，導致2023年出現供股集資需要。由此可見，舵手的遠見與取態亦相當關鍵。

 

相關連結：

【領展過咗危險期未？】

【講下長和 (0001)】

【看完周凱旋訪問 忍不住認叻】

 

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