特朗普當選美國總統，他的確是一個人物，更是非一般人物，自從他上次2016年第一次當美國總統之後，行為反傳統，間接令世人見到不少美國暗黑勢力之手，所謂「深層政府」。

感覺上，美國並無一個實在的「深層政府」存在著，而是一眾極具影響力的既得利益團體，因利益關係而方向一致地推動一些事情。由於這群人的影響力很大，滲透至社會各處，包括政府、傳媒、各界富豪及名人等，一齊幹起來便給人錯覺，以為有一個「深層政府」在指點江山。

這個「深層政府」最希望的是政策一貫，有可預測性。民主黨的總統，例如拜登，算是典型的「正常」總統。大家可以觀察其政策，多是按部就班，沒有急轉彎。例如打壓中國政策、支持烏克蘭、處理氣候問題、調控利率等，每步都不會有太大驚喜或不可預測性。坦白講，按大方向去走，甚麼人也做得來，不是拜登，可以是賀錦麗。可以想象，若賀錦麗當選，這情況將會延續。

特朗普對「深層政府」的威脅，是過往施政頗「神經刀」，上次於任內發過不少行政命令，利用總統特權讓一些政策急轉彎：突然跟金正恩與普京做好朋友，釋出信息似乎敵友不分；對中國亦然，一時好朋友，一時大幅增加關稅；記得任內美國駐耶路撒冷總領事館併入美國駐以色列大使館，連中東宗教問題都觸碰。

特朗普過往施政頗「神經刀」，現再當選，難令「深層政府」安心。(AP)

內政亦然，特朗普曾大力簡化政府程序，影響很多系統內人員飯碗；對產品關稅手段及企業稅項，話改就改，利用行政命令，隔夜立即實施；還有，記得2016年剛上台時，對美國聯儲局施壓要加息，其後則說「不減息就把聯儲局主席炒掉」，公然干預聯儲局運作，對「深層政府」來說是近乎失控的人物。

投資者與生意人討厭不確定性，富豪不喜歡沒有依從劇本行事的總統。把固有舊況大手改動，沒有一個路線依循，絕對影響既得利益者的利益。因此，特朗普自2020年想連任至今，事事遇到非常大的阻力，包括各行各業的反對聲音與手段，尤其是各大傳媒與司法機構。

身邊有位朋友分享過應對特朗普的投資策略，朋友指特朗普2016年剛上任時，累他輸很多錢，因為特朗普總是出其不意。例如於2017年突然對中國大幅增加關稅，令朋友的持股大跌。經過一段時間，朋友覺得好像「捉到路」，自己也漸漸適應起來，因他發覺特朗普很喜歡突然作180度大轉向。例如對一些地方出招打擊至絕處時，會突然改變政策鬆綁，某資產價格就突然大升，相反亦然。

朋友觀察到一些關稅問題、國際關係、對某行業的打壓與扶持，或者是利率走向等，大概模式也差不多。於是他投資時按此「捉路」，頗有斬獲。我不知道朋友的投資方法是否有任何科學理據支持，但他所分享的都頗切合特朗普的個性。

特朗普很喜歡make deal，特性是「開天殺價，落地還錢」，開價$10，還價$1，最後$5成交，永遠不讓人知道他心中的底價。還有一個特性，只要是一個好deal，任何事情都可以傾、可以變，向前變向後、向左變向右。這也是「深層政府」最害怕的事情，他當選了，未來4年將會不一樣。