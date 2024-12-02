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02/12/2024

投資高手，你到哪個層次？

#投資 #財識兼收 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前發文提到匯君於季結示範把「點」串成「線」的功力（見連結），文章主要討論抽出黃金、美元與非美元貨幣的升幅排位，從中所看到的端倪；另一篇文章提到「市場先生」比較中銀香港(02388)與恒生銀行(00011)的回報（見連結），抽出問題核心。其實，只看數據與分析的深度，也能分辨出投資的不同層次。

 

　　最低層次，當然連一些事實都未能察覺，例如平日沒有接觸財經新聞，未有留意金價升幅，或者本地銀行股的回報。這些人佔大多數，他們的時間花在其他地方。並不是指所有人都定必需要留意財經新聞及與投資相關的事情，只可惜每當到市場很火的時候，這些人總會跳進去投資，把一生積蓄奉獻。

 

　　升一個層次，至少能看見事實與數據，然而，所看見的只是過去的數據，並未有太深入理解。例如知道黃金升了很多，立即會問：「這代表還會升嗎？應該追入還是沽出呢？」甚至乎對數字全無感覺，雖然知道黃金3個月升了兩成，但對此幅度並無概念。又或者找錯類比，例如「兩成很多嗎？那隻股票大升一倍不是更多嗎？」。

 

最高層次的投資高手，能了解財經數據的背後意義。(Shutterstock)

 

　　再升一個層次，能了解數字背後意義，例如了解黃金這個商品，知道近年這個升幅並不尋常。亦了解黃金與其他貨幣的基本邏輯關係，判斷此類升幅來自資金帶動還是供求失衡之類的原因及其背後意義。察覺到中銀香港比恒生銀行升得多，兩家同樣是本地銀行，這現象應該有點不尋常，當中大概有點原因。

 

　　投資高手能夠追索升跌背後原因所反映的局勢，透過不同資產價格去猜估「聰明錢」背後的取態。例如洞悉到資金流向，它們可以因為一些命題，可能是避險，又或者技術性因素。又例如2020年內房在「三條紅線」下，民企內房比國企內房更高危，再引伸至恒生銀行表現比中銀香港差勁。能看清這些局，極不容易。

 

　　通常這類高手，不單只針對單一數據，而是對不同數字都有深入理解。首先對基本面熟悉，要知道各數據的關聯性，亦要熟讀歷史、過往數據等，當發覺情況有違基本關聯性時，就會立即察覺。最終，當然能利用這些洞察力於市場中獲利，或者可以作合適的資產配置，安身立命、趨吉避凶。

 

　　看到這裏，不妨想想你身邊朋友達到哪個級數，一些市場數字大升大跌，他們知道嗎？知道後會問「值得買嗎？」，或者會否提出「這個升法不尋常」？若果找到一些朋友有能力把很多數字串起來分析，解讀世界正在發生甚麼事，恭喜你，你找到一位真正高手了。

 

相關連結：

【黃金急升，你看見甚麼？】

【買錯恒生，來回差五成】

 

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