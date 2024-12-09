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09/12/2024

恒指近年操盤表現

#財識兼收 #恒生指數 #港股 #藍籌 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　2022年10月曾拍片與發文討論恒指操盤問題（見連結），指出恒生指數作為一個被動指數，卻被管理人行使主動操盤行為，把熱潮中的股份納入指數，又剔出當刻出事成分股，不斷在市場上作「高買低賣」，令回報不理想。

 

　　當時有報道指恒指管理人有意把成分股增至100隻，當日發文時已由2018年的50隻增至73隻。這兩年間，被新加入的成分股有13隻，期間被剔除的有3隻，總數已經增至83隻。最近更把自1973年已經入指的新世界發展(00017)剔除（2003至2005年期間曾被剔除過），相信因為近年太多負面新聞，例如債務重、換管理層等消息，於是再次被剔除。可惜的是，新世界發展被剔除時的股價近乎歷史低位，按過去一年計大跌四成，按過去5年計更大跌超過八成，又作了一次後知後覺的「低賣」動作。

 

　　還有，兩年前發文討論時指碧桂園服務(06098)自2021年6月加入恒指以來大跌八成半，她終於在2024年6月被剔出恒指，可惜其股價比上次討論時的低位還要再下跌三成。雖知道其母公司碧桂園(02007)亦已於2023年9月被剔出恒指，為何要多等9個月才剔除其子公司呢？

 

近年恒指管理人被詬病往往高買低賣，令回報欠佳。(Shutterstock)

 

　　一起檢視一下這兩年被加入恒指的公司表現如何。

 

　　於2022年12月加入恒指的有三隻股份：

 

　　第一隻是康師傅控股(00322)，她於2016年9月曾經被剔出恒指，當時股價約8.5元，到2022年12月再加入，股價約12.2元，寫稿時股價9.9元，下跌20%。

 

　　第二隻是華潤萬象生活(01209)，加入時股價約39元，寫稿時股價29元，下跌26%。

 

　　第三隻是海爾智家(06690)，加入時股價約26.5元，寫稿時股價27.4元，未有太大變動。

 

　　於2023年6月加入恒指有四隻股份：

 

　　第一隻是華潤電力(00836)，於2019年3月曾經被剔出恒指，當時股價約14.6元，到2023年6月再加入，股價約18元，寫稿時股價18.3元，未有太大變動。

 

　　第二隻是紫金礦業(02899)，加入時股價約11.6元，寫稿時股價15.08元，上升29%。

 

　　第三隻是京東健康(06618)，加入時股價約50元，寫稿時股價28.95元，下跌43%。

 

　　第四隻是攜程集團(09961)，加入時股價約284元，寫稿時股價542元，上升90%。

 

　　於2023年9月加入恒指有一隻股份：

 

　　國藥控股(01099)加入時股價約21.8元，寫稿時股價20.55元，未有太大變動。

 

　　2023年12月加入兩隻：

 

　　第一隻是理想汽車(02015)，加入時股價約139元，寫稿時股價88.25元，下跌36%。

 

　　第二隻是藥明康德(02359)，加入時股價約81元，寫稿時股價54.6元，下跌33%。

 

　　2024年6月與12月共加入三隻，由於加入至今不足一年，不作計算。

 

　　總結一下，以上被加入的十隻股份中，兩隻股價上升，三隻未有太大變動，其餘五隻下跌，這兩年間選股的命中率只有兩成。十隻新加股份股價共下跌39%，平均每隻下跌3.9%。要把成分股增加到100隻，還需時約兩年，代表未來兩年這個選股團隊需要選入17隻新股份，很有興趣看看後續發展如何。

 

相關連結：

【恒生指數 本來唔洗咁差 做咗啲乜搞成咁？】

【恒指本來不用如此差勁】

 

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