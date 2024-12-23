新世界「爆煲」前，阿Sir叫人買債？

近日有報道指新世界(00017)違反貸款財務指標，向銀行尋求豁免，主因其淨負債比率超過100%，按借貸條款須即時還款。市傳金管局早前曾召集向新世界放貸較多的銀行開會，要求各金融機構繼續提供財務上的支持；金管局回應不作評論。

新世界近年實在「不似人形」：加息令其債務問題嚴重、換掉了CEO、被剔除出恒指、資產重估令債務水平爆升而須即時還款等。理論上，新世界應已被call loan，而以今日新世界的現金水平算是資不抵債，一旦被call loan，技術上已經爆煲。至於新世界後續發展如何，需看各方如何處理。見這事件，反而有興趣提提一些趣事。

話說有位阿Sir於2023年尾出片談到新世界，內容指新世界財務穩健，具備發展潛力，建議大家買入新世界永續債。片中提到：「⋯⋯新世界於2023年8月時受言論攻擊，令該債券曾跌至40多元，若網友於當時買入，有望集團提出回購計劃，假設回購價設定於90元（比PAR value低一點），一轉手就能由10萬美元變20萬美元，一條直債就能賺到兩間樓的首期（應該指內地物業），穩陣賺大錢⋯⋯」

新世界現時算是資不抵債，倘被call loan，技術上會爆煲。(Shutterstock)

寫稿時，新世界永續債約40元，息率近15厘，看似更便宜，可惜後續發展方向未明，甚至乎「生死未卜」。坊間這類建議，最令人擔心的是阿Sir所教的是一種自以為保守的操作，以槓桿倍大回報去投資直債。讓我們計計數有多可怕。

按一貫方向，本來投資的資金來自加按物業，再以槓桿買入。假設你有一間供滿的物業，此時你無負債。聽了阿Sir建議之後，你去加按物業套現300萬元，全數買入新世界永續債，再以抵押融資形式作槓桿投資。又假設做了50%槓桿，買入了總數600萬元的新世界永續債。

阿Sir可能會告訴你，這樣便能輕鬆享受600萬元每年近15厘的回報，即約90萬元的被動收入（扣減利息支出也有數十萬），空手入白刃，你不去做，沒有善用你的資產（你供滿的物業），是你蠢。然而，一旦新世界永續債真的爆煲，你立即欠債600萬元，隨時破產，這也是空手入白刃的結果。

以上所舉例子，其槓桿比例已經相對保守，若有渠道做更高槓桿，例如80%，甚至乎用以往分享過的「loop loop loop大法」（見連結），按上按再買，所購入的金額更高，那後果就更慘不忍睹，欠債金額一定過千萬。

總結事件，有幾點要注意。首先，債券波幅都可以很大，更有機會違約，別因為債券予人一種較穩陣的感覺，而增加投資及槓桿比例。另外，投資別貪息，別只看過去數字去「計死數」，投資一定要向前看，與時並進。任何時候都要注意自己的債務水平，即使有多大信心，也別把十成功力（甚至乎槓桿後二十成功力）押注下去，不怕一萬，只怕萬一。最後，當然是老生常談，投資要自己下苦功，當你聽到有人教你一些致富套路，只要跟著走便能賺大錢，要特別小心。

相關連結：

【loop loop loop大法_爆煲衰乜？】