  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

30/12/2024

銀行按揭計劃，一個對賭遊戲

#財識兼收 #利率 #投資 #銀行 #按揭 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　以前有拍片分享過利率如何影響整個金錢遊戲（見連結），不同利率時期的投資玩法可以很不一樣。我們身處在怎麼樣的利率環境，自然演化出怎麼樣的投資取態。先回顧一下過去的時光。

 

　　自2008年金融海嘯，一直去到2021年，全球持續了十幾年的超低息環境。重點是利率超低，加上維持一段長時間，傳統資產類型的投資回報被嚴重拖低，但增長類型的資產卻被泵大了，這與現金流折現法的公式有關，不妨重溫。

 

　　在超低息時期，除了投資增長類型股票，還衍生出一套玩法，就是以低息大比例槓桿投資債券。本來處於低息環境，債券息率回報不高，但由於槓桿借貸成本相對低，借入資金以高倍數投資債券，變得有利可圖。

 

　　以上都是金融海嘯後超低息環境的玩法，若回到80、90年代的超高息環境，玩法就完全不一樣。80年代能源危機，債息升到15厘，普通買張債券都有年回報20厘，可謂借錢給別人，做債主就會贏，問人借錢，做債仔或做生意融資就多數輸。如此高息環境，要融資搞創科，談何容易呢？做個傳統收租佬反而能輕鬆大賺。

 

進入新利率環境，銀行的按揭計劃亦要作出調整。(Shutterstock)

 

　　今日情況如何呢？我認為是介乎兩者之間，不是超高息也不是超低息，即所謂的「利率正常化」。何謂「正常」呢？3厘？5厘？7厘？我覺得沒有既定答案，要按當時環境一步步試出來，按通脹、經濟、資金流動等數據去調整。

 

　　超低息環境算已結束，過去一兩年利率已調升上來，當前利率走勢有三條路可走：

 

　　1. 加息周期已到盡頭，往後會掉頭回落。

 

　　2. 加息周期已到盡頭，但現利率水平會一直維持。

 

　　3. 加息將會持續

 

　　很多人問我怎樣看未來利率走勢，既然於不同利率環境下投資部署大不同，作為投資者似乎要先預測一個方向，再押注資金賺錢。然而，若你預期錯誤又如何？例如預測出第一條路，於是大手買入債券希望財息兼收，但原來實際情況是走第三條路，豈不蝕本坐艇？因此我總喜歡預備未來，以前亦有分享這概念（見連結）。既然三條路都有機會出現，何不檢視一下自己的投資，能否應付任何一條路徑出現的後果，甚至乎能否把風險轉移？

 

　　銀行怎樣預期與處理？近期樓宇按揭推出「定息」與「P按」兩個計劃，理論上，若客戶選擇定息計劃，未來利率變化風險相對較小，應該比P按計劃的利率較高才是。但銀行近期推出的定息計劃比P按的利率更低，證明銀行預期未來利率將會下調。不過，銀行不會承擔太多長期變數，這個預測性的計劃只維持一個年期（例如3年），年期一過，客戶需要轉回P按，期間更以「罰息」來鎖住客戶，即罰息期視乎所選擇的定息年期而定。

 

　　銀行要做生意，就要有一個睇法。睇法可以錯，未來亦有風險，要好好管理。以上例子，即使銀行預測方向錯誤，未來持續加息，選定息的客戶最多只能著數這3年期間的利息差價，有限數。然而，當銀行估中，減息令P按低於定息，客戶想輸打贏要地轉回P按，會被罰息阻攔。銀行處理風險的手法，對投資者又有何啟發呢？

 

相關連結：

【利率 - 利率點樣影響成個game？】

【高增長回落效應 升得高跌得甘個玄機係邊？】

【投資應有概念 預備與預視未來 保險與資產配置】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #利率 #投資 #銀行 #按揭 #理財智慧
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」

31/12/2024 12:58

大國博弈

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美...

30/12/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk