名古屋之旅2024年冬

於剛過去的聖誕及新年假期，小弟一家到名古屋旅遊，到埗時已覺車站人流不算多，加上天氣凍，與早前去東京時的感覺很不同。

名古屋鐵路站是一個交通樞紐，今次住的酒店很接近名古屋大站，相隔只有一個鐵路站，其實徒步也可到達。第一日回酒店時，在名古屋大站竟找不到往酒店那條鐵路線，顯示牌有太多鐵路站，又有不同的鐵路公司，摸了大半天，還是決定搭的士回酒店。

由名古屋大站出發回酒店只是5分鐘車程，看到一輛輛的士在門外排長龍，怕他們有香港的士的「習慣」，排半天遇上我們這些短程客，隨時讓我們感受一下「由上車鬧到落車」的滋味。但一上車，司機知道我們的目的地後，表現得很高興似的。其實服務本應如此，何解我有此擔心呢？難道被香港文化影響得太深？

帶著小朋友，最重要的景點是LEGOLAND。離酒店不到半小時車程，到入口售票窗時，職員表示那處不售票，客人需要自行上網買票，與之前去Harry Potter影城的情況差不多（見連結），似乎日本大型景點多採用這安排。LEGOLAND整體未有太多驚喜，也許我們本身對LEGO不是太著迷吧。

LEGOLAND是名古屋的著名景點 (Shutterstock)

當中發生了一件小事，話說9歲兒子在園內商店中不小心弄跌一地LEGO，作為家長怎樣處理呢？不理會（自然有人會清理）？叫職員處理？就地痛罵兒子一頓？我選擇一家人動手清理，當大家都踎下清理時，周圍亦有幾位日本小朋友幫忙清理，希望小兒知道自己不小心連累其他人，而一家人亦會幫忙解決問題。

有晚，6歲女兒在酒店望窗外風景時見到落雪，由於小朋友未見過落雪，十分興奮。太太問是否到酒店門外看看，全家雖已完成梳洗，我仍二話不說贊成。盡量讓小朋友有更多體驗，以及一同經歷美好時光，也是每次旅遊的目的。可惜，到街上時並沒有發現落雪，可能那些小雪片在高空時已經融化掉。

本來想到宮崎駿吉卜力公園，誰知在酒店查閱過，預購日期已到3月，要超前3個月訂購門票，實在有點誇張。以香港打工仔放假、酒店與機票的安排，要預先3個月定好日子，太難了。於是改去科學館，誰知到門口才發覺逢周一是休館日。最後到了附近的大須觀音商店街逛逛，行街、買東西、看古廟，也不錯。

大須觀音商店街可行街購物及看古廟 (Shutterstock)

今次遊記的重點，竟然是小弟途中抱恙，生病原因應該是細菌感染令腸胃不適，全身無力。旅途中有一整天我大部分時間留在酒店，只能到附近買點東西而已。幸好，去旅遊時習慣帶同一部手提電腦與HDMI線，可以把Netflix與Disney+接駁上酒店電視播放，兩個小朋友在酒店已能自得其樂。

深切感受到健康實在非常重要，無健康甚麼都沒動力去做，早前分享過有關健康對投資的重要性（見連結）。生病當然不好，但往好處想亦有得著。首先，我多了一個旅行病倒的經驗。還有，生病當晚用了十幾次日本「自動沖屁股」式廁所，物盡其用，抵呀。最大好處是修身減肥，我期間曾經有超過40小時無進食，若大家了解「168斷食法」，大概會知道斷食的好處，通常去旅行都會肥，但我一日竟瘦了五磅多。這的確是阿Q精神，但樂觀面對比起悲觀有著數，以前都有分享（見連結）。

行程期間，見到韓國濟州機場空難新聞，震撼的飛機降落爆炸畫面維持了數十秒，短短的數十秒，179條人命就此斷送。生命其實很渺小，尤其在天災人禍等意外面前，顯得更加渺小。希望各位在新一年，更懂得珍惜生命、珍惜健康、珍惜家人，共勉之。

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【今日真的搭錯線】