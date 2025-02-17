David Webb關網有感

David Webb近日公布因身體情況欠佳，決定有序結束Webb-site。他經營Webb-site多年，把市場一些公開數據有序整合以方便用戶簡易搜尋，對於相關人士而言，這個資料庫是相當實用的。原來自2003年以來，運營這個數據庫的花費已超過1000萬元，就此結束相當可惜。

早於2024年5月，David曾經廣徵義務網頁編輯，當時他同樣正與病魔搏鬥，而網站需要有人繼續協助營運和更新資料，否則在他死後將要關閉，因而希望試行讓網站以類似「維基百科」的形式運作，任何人都可以登記成為義務編輯並更新不同公司的資料，包括上市公司董事會薪酬，資料會在其他義務編輯審核後發布。如今依然決定把網站關掉，相信這個安排未如他所想。

David Webb創辦的Webb-site資料詳盡，對市場人士而言相當實用。（網頁截圖）

David這個公布，差不多宣布他將要離開人世，由於他是一位非常出色的投資者，創辦Webb-site亦對投資界頗有貢獻，因此我立即想寫篇文章討論一下他的投資理念之類。但我翻查記錄，原來自己早已分享過有關他的文章與影片，包括在《iMoney》評論其投資之道，亦於《經濟通》討論其持股共通點，更拍片分享跟他買股的考慮，還有借分析他沽出佐丹奴的因由去討論他利用關鍵小股東的威力（見連結）。相關討論內容頗豐富，大家不妨重溫。

David可謂「散戶天花板」，從過往傳媒報道，大概可以計算出他身家的數字與累積速度。於2019年，有傳媒估計他身家至少達1.7億美元（約13.26億港元），而當時他接受訪問時指自己多年投資所得的年回報率達20%。就算近5年港股表現不如理想，不能維持20%年回報，單以低雙位數年回報率計算本金多滾5年，今天身家也近20億港元。有報道以他需要披露的28隻持股推算出他年收股息約1.2億港元，這個數字亦反映其持股水平差不多20億港元。

David Webb現時身家料有近20億港元（David Webb fb圖片）

20億港元對散戶來說是天文數字，怎樣得來的呢？David於1998年33歲時退休，這代表大學畢業後工作11至12年，當時的身家約多少呢？以2019年報道當時約13億港元身家，在此之前20年的年回報率達20%去推算，他把當時的本金倍大了約38倍，代表他退休時手持約3000多萬港元。在金融界工作加上投資回報，能累積3000多萬港元不足為奇。他的身家真的能計得出來，在沒有「贏在起跑線」的情況下，能累積出20億港元的身家，故事相當勵志。

David作為散戶，不僅投資叻，亦設立網頁數據庫，對大眾有相當貢獻。如今面對惡病，情況並不樂觀，惟有安排好身後事。未知大家從他身上學到甚麼呢？投資智慧、處事態度、生活紀律、人生規劃，哪方面？不妨分享一下。

相關連結：

評David Webb投資之道 (iMoney)



David Webb持股共通點 (經濟通)



跟David Webb買股 平過佢咪得囉 咁簡單？



David Webb沽佐丹奴(00709) 有乜因由？