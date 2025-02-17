  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

17/02/2025

David Webb關網有感

#財識兼收 #David Webb #Webb-Site #投資 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　David Webb近日公布因身體情況欠佳，決定有序結束Webb-site。他經營Webb-site多年，把市場一些公開數據有序整合以方便用戶簡易搜尋，對於相關人士而言，這個資料庫是相當實用的。原來自2003年以來，運營這個數據庫的花費已超過1000萬元，就此結束相當可惜。

 

　　早於2024年5月，David曾經廣徵義務網頁編輯，當時他同樣正與病魔搏鬥，而網站需要有人繼續協助營運和更新資料，否則在他死後將要關閉，因而希望試行讓網站以類似「維基百科」的形式運作，任何人都可以登記成為義務編輯並更新不同公司的資料，包括上市公司董事會薪酬，資料會在其他義務編輯審核後發布。如今依然決定把網站關掉，相信這個安排未如他所想。

 

David Webb創辦的Webb-site資料詳盡，對市場人士而言相當實用。（網頁截圖）

 

　　David這個公布，差不多宣布他將要離開人世，由於他是一位非常出色的投資者，創辦Webb-site亦對投資界頗有貢獻，因此我立即想寫篇文章討論一下他的投資理念之類。但我翻查記錄，原來自己早已分享過有關他的文章與影片，包括在《iMoney》評論其投資之道，亦於《經濟通》討論其持股共通點，更拍片分享跟他買股的考慮，還有借分析他沽出佐丹奴的因由去討論他利用關鍵小股東的威力（見連結）。相關討論內容頗豐富，大家不妨重溫。

 

　　David可謂「散戶天花板」，從過往傳媒報道，大概可以計算出他身家的數字與累積速度。於2019年，有傳媒估計他身家至少達1.7億美元（約13.26億港元），而當時他接受訪問時指自己多年投資所得的年回報率達20%。就算近5年港股表現不如理想，不能維持20%年回報，單以低雙位數年回報率計算本金多滾5年，今天身家也近20億港元。有報道以他需要披露的28隻持股推算出他年收股息約1.2億港元，這個數字亦反映其持股水平差不多20億港元。

 

 David Webb現時身家料有近20億港元（David Webb fb圖片）

 

　　20億港元對散戶來說是天文數字，怎樣得來的呢？David於1998年33歲時退休，這代表大學畢業後工作11至12年，當時的身家約多少呢？以2019年報道當時約13億港元身家，在此之前20年的年回報率達20%去推算，他把當時的本金倍大了約38倍，代表他退休時手持約3000多萬港元。在金融界工作加上投資回報，能累積3000多萬港元不足為奇。他的身家真的能計得出來，在沒有「贏在起跑線」的情況下，能累積出20億港元的身家，故事相當勵志。

 

　　David作為散戶，不僅投資叻，亦設立網頁數據庫，對大眾有相當貢獻。如今面對惡病，情況並不樂觀，惟有安排好身後事。未知大家從他身上學到甚麼呢？投資智慧、處事態度、生活紀律、人生規劃，哪方面？不妨分享一下。

 

相關連結：

評David Webb投資之道 (iMoney)

David Webb持股共通點 (經濟通)

跟David Webb買股 平過佢咪得囉 咁簡單？

David Webb沽佐丹奴(00709) 有乜因由？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #David Webb #Webb-Site #投資 #理財智慧
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk