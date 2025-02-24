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24/02/2025

投機進化論

#財識兼收 #投資 #投機 #理財智慧 #加密貨幣 #風險
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　對價值投資者來說，投機給人一種離經叛道的感覺。投資需要經過詳細分析，了解投資項目的內在價值、長遠前景後再作出投資；投機則是追蹤消息、熱錢走向，短線賺價差的一個遊戲。然而，今時今日，投機與投資的界線似乎愈來愈模糊，這文章想討論一下，拋磚引玉。

 

　　先了解一下從前的投機模式。提到投機，一定要說16世紀荷蘭鬱金香事件，當年大眾瘋狂炒賣鬱金香的花卉及種子，最後當然慘烈收場。另一個例子是2000年科網熱潮，一眾沒有盈利的dot com公司被投機者炒到股價飛天，熱潮一過，跌到一仆一碌。這些投機炒賣事件有些共通點，就是把一些無價值的東西大炒一番。還有，炒賣的參與者多是一些平凡人、普通人、散戶，甚或A股狂潮中的大媽。

 

　　基於從前的投機模式，價值投資者不作投機尚算合理。一般散戶，有正職，很難有太多時間與心力去追蹤股價上落，反而長線投資只需要捉一些遠景，找一些未來光明的商品與企業，作深入分析後買入便持有，定期追蹤一下，這相對可行。另一個原因是「大雞唔食細米」，不作投機因為回報有限。久不久一些細價股短時間升三成，若你有1000萬元身家，你敢放多少到一隻細價股？風險高，金額不會太高吧。若只投資幾萬元，回報只得一兩萬元，不如把整副身家投資穩當項目，一年收息5厘也有50萬元。

 

投機的進化，讓保守的投資者多了一個低風險參與投機的機會。(Shutterstock)

 

　　加上，投機這些細價股，似乎是「虎口中搵飯食」。因為這些細價股少人關注，不同於一些大價股，每出業績也全城報道，投資者輕易取得分析評論意見，細價股則要花倍計時間自行研究，難度與風險亦相對高。

 

　　近十多年，所謂當炒的投機項目是Bitcoin、Magnificent 7等，它們的故事或盈利模式都是十分「無價」，世上只有它們做得到，只有它們擁有這個地位，是謀取暴利那一類。而參與相關炒賣的人對投機項目都有一定了解，包括擁有大量資金的機構投資者。以Bitcoin為例，一般散戶可能不懂，因而未有接觸過，有信心大手投機的都是對這些投資項目有相當認識的人。這現象與歷史不太相同，以前分享過對「今次不同了」的看法（見連結），有興趣不妨重溫。

 

　　今時今日的投機模式改變了不少，即大升特升的股票為一些有盈利有價值的大價股，它們不但能吸納超大量資金，升勢又能持續好幾年，升幅亦以十倍計，與多年以來對投機模式的認知有所出入。

 

　　例如小弟早前分享過的「順勢投資法」，過去8年回報近廿倍。試想想，若你身家有100元，放10元作投機，這些有價值的大股價，數年後輸極可能仍有幾元，但原來有機會出現廿倍回報，身家突然多了200元，相當可觀。而且，餘下90元身家，照樣可以保守投資。投機的進化，讓保守的投資者多了一個低風險參與投機的機會。

 

　　由於這些投機概念相當有趣，小弟整理了一個投資倉出來作個實驗（見連結），有興趣不妨看看。

 

相關連結：

投機倉實驗 - 唔好抄功課呀

今次哪裡不同了-上

討論泡沫 今次不同了？係時候爆煲未？

 

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