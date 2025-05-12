近日投資界最受矚目的事情，當屬巴菲特在這年巴郡股東會宣布，這是最後一次以巴郡CEO身份出席股東會，正式退下來。往後，巴菲特將轉任顧問角色，但仍會保留所有持股，依然是巴郡最大股東。多年拍檔芒格於2023年11月過身，年時已高的巴菲特有此安排，可以理解。

正所謂「三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲」，這是中國古人智慧，但超越70歲後，沒太多著墨，可能古人極少能生存至這個歲數。年過九十的巴菲特，需要考慮甚麼呢？這次搞好「身後事」安排，十分有智慧。巴菲特提前需要搞的「身後事」不止引退，還有遺產安排。

巴菲特的遺產其實早以安排好，在他去世後，大部分財產將會用作慈善基金。西方文化多是這樣，於資本主義社會取得巨富後，不一定要留給下一代。人生就如一個賭場，入賭場有籌碼，但籌碼不能換錢，亦不能帶走，但你可以在賭場內換購所需享樂。一生玩一次這樣的金錢遊戲，玩完之後，贏得滿手籌碼，但離開賭場時，選擇把籌碼退回賭場？還是留給仍在賭場的人繼續玩呢？

巴菲特將轉任巴郡的顧問，所有持股仍會保留。(AP)

過身後，再多的錢也不能帶落棺材，若財富未有得到妥善處理，留在世上更可能會作業。電影《奪命金》十分精彩，其主要情節是圍繞著一袋錢，多條故事線因不同原因而缺錢，甚至搞出命案，而現實比電影情節更激。

生前立好遺囑，遺產自然得到妥善安排？曾聽過一個有錢人講，所有遺囑都無用，因為一定有漏洞，有遺囑只會讓後人打官司。大家還記得華懋集團的大筆遺產嗎？龔如心遺產爭奪事件於2007年4月起，判完上訴，上訴完再上訴，持續多年。其實早於2000年前後，龔如心已與其家翁爭奪丈夫王德輝留下的遺產。同一筆錢，不同角色爭奪多年。

李嘉誠的退休安排十分聰明，早早把其身家分配好，主要分給「三個仔」，大仔有長和，二仔得到現金注資事業，「三仔」為慈善基金，皆大歡喜。由於在生時已經清晰分配並已轉至後人的私人帳目之中，故沒有家族爭產內耗的問題。

普通市民不會擁有這些富可敵國的家財作遺產，但不要看輕人性，哪怕只是一兩個物業、三幾百萬元現金股票，後人可能也會爭個你死我活。不如參考巴菲特及李嘉誠的做法，在生時早早安排好，把財產公平分妥，同時又能保障到自己晚年生活（小心一分家產，子女就不再照顧自己），減少「奪命金」的業力。

話說回頭，巴菲特退場，此舉會令巴郡投資價值大減。年多前先失去了芒格，如今連巴菲特都離開崗位，就算接班人Greg Abel如何延續與執行巴菲特的投資哲學也好，始終，世上只有一個巴菲特。