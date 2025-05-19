  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/05/2025

一個比巴菲特更穩陣的操作

#理財 #財識兼收 #按揭 #現金流 #供樓 #巴菲特 #投資 #減債
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　美股大升多年，來到歷史高位，不少人見特朗普常用行政命令手法治國，感覺不確定性大增，因而考慮在高位沽股套現。套現後，資金有何好去處？等待好機會重新再入市？若沒有一個資產配置的概念，變相time the market，所謂「低買高賣」難度甚高，大多數投資者皆失敗收場。因此，套現前最好先想好安置資金的地方，令投資更穩陣。

 

　　此時此刻，巴菲特持有前所未有的大量現金，他如何處置資金靜心等機會呢？他多數會保留現金及買入美債收息。作為散戶，有甚麼比這個操作更穩當呢？先不談那些高難度動作，例如沽出部分持股再作對沖之類，這裏想討論一些散戶都能輕鬆做到的穩陣操作，就是減債。例如清還樓宇按揭，因為往日你欠下一個債，付出3%債息成本，今天把它還掉，變相保證有3%回報，這個回報比巴菲特的操作更有保證。

 

　　樓按有一個很特別的地方，利息未必是重點，個人開支的現金流更值得關注。假設一份500萬元按揭，分30年供，多年前的H按Plan計算下，每月約供款18000元，每年支出就是216000元。假設利息不變，這個供款額會一直維持30年。而18000元的供款額當中，本金與利息的比率會隨著年期調整。

 

對已供款多年的業主來說，清還樓宇按揭能帶來穩定回報。(Shutterstock)

 

　　試想想，開始按揭計劃不久後就想把按揭清還，需要500萬元，省得每年216000元的供樓支出，約4.3%，這個不是利息，而是省下的個人財務現金流。假設供樓多年之後，如今未清還按揭只剩下100萬元，要把按揭清還，只需要100萬元，同樣省下每年216000元的供樓支出，省下現金流的假想回報達21.6%。這個現金流回報效能跳升，明顯來自多年來的供款，例如用了20多年清還了400萬元所致。重申一次，這只是影響個人財務現金流，與利息計算無關。

 

　　有人偏向保留按揭，因為供樓按揭的利息部分能免稅，寧願找其他投資回報，又或者善用銀行提供的Mortgage Link戶口作對沖。借此可以深入一點解釋，有關免稅部分，小心因小失大，以剛才例子，一年供款利息只不過10萬元左右，就算達最高稅率17%，這是少於2萬元的數字，相對整份資金的處理實在微不足道。

 

　　加上，這個操作主要不是針對利息問題，而是現金流。供款18000元，當中利息部分在供款初期佔一半左右，後期會不斷下跌，而Mortgage Link戶口多只能做總按揭金額的一半，即一半的一半，所以只能大約產生4000多元的利息而已，並不能立竿見影地減省18000元的供款現金流。當然，還有另一半金額可放到其他投資，但這也是投資風險問題，追樓按利息部分需要3%回報，連同本金部分需要超過6%回報，要得到這個回報，哪有無風險的保證？

 

　　過去投資環境好，利率低迷多年，盡用槓桿令不少人加速致富，以前亦分享過「資產負債跑馬仔」的概念（見連結）。如今投資環境不確定性大增，利率被暗暗上調了不少，同樣500萬元的按揭，當下的按揭計劃起碼需要每月還款近25000元，每年供樓開支即約30萬元，整個計算大不同。已經供款多年的，此刻減債，值得考慮。

 

相關連結：

【讓資產跟負債跑馬仔 以新角度認識借貸】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財 #財識兼收 #按揭 #現金流 #供樓 #巴菲特 #投資 #減債
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普樂見統一，賴清德痴心枉付

20/05/2025 08:00

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk