  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

02/06/2025

贖契

#財識兼收 #理財 #按揭 #樓契 #贖契 #銀行 #律師 #保險箱 #部分還款
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　業主買樓時到銀行造按揭，樓契會作為按揭借款的抵押品存放到銀行處，當按揭完全清還之後，銀行就會把樓契交還予業主，這俗稱「贖契」。相信不是太多人有贖契的經驗，這裏可以分享一些考慮。

 

　　到銀行了解一下，清還所有按揭會引發贖契，而贖契需要聘請律師處理，相關律師費約數千元。要注意，與申請銀行按揭的情況類似，有些律師樓並不在銀行的指定名單上(on list)，銀行需要加收一些手續費，因為銀行需要另外多請一位on list的律師處理。所以，搵律師處理時，先要問清楚銀行經理，以免失預算。

 

　　其實，律師樓一定知道自己是否在那家銀行on list的，處理時，他們亦會問你於哪一間銀行造按揭，自然知道怎樣處理。例如若他們本身並非on list，他們可以與一些本身on list的律師合作，與銀行的溝通由on list的律師代為處理，只要銀行看見on list律師的信，就不會追收手續費，最重要是律師所收的費用是否全包。

 

完全清還物業按揭後，業主可拿回樓契。(Envato)

 

　　贖契之後，有一個煩惱是如何保管樓契。當然業主大可把樓契放在家中，然而，取決於樓契買賣次數，有些樓契絕不是三幾個file，可以是兩三箱紙皮箱，對儲存空間需求不小。加上，火災、水災、潮濕、蟲蛀等問題，會導致樓契損壞，這會更麻煩。

 

　　身邊有些朋友早已贖契，茶餘飯後討論，原來朋友把樓契放到銀行保險箱內，費用約為每年3000元，這算是保管樓契的一個成本。若要便宜一點，有些人可能考慮放到市面上的迷你倉。這個我不太贊成，始終它們並非提供保險功能，只是儲物功能，風險隨時比放在家中還要高。

 

　　贖契後需要處理樓契存放問題，有一個比較取巧的方法可免卻煩惱。業主可以考慮部分還款，手續更相對簡單。但要問清楚銀行最低按揭金額是多少，舉例最低按揭借款為20萬元，業主可以還剩這筆小數目，樓契便能保管在銀行之中，變相省下保險箱費用。

 

　　有一點要注意，假設按揭額20萬元，供款20年，每月供款約1200元，當中利息佔比約580元，利息支出每年差不多7000元，這個金額比起保險箱費用還要高。當然，透過這操作，業主能套現20萬元，投資了得的話，可以追回這個約3厘多的利息成本。

 

　　部分還款還有另一個好處，剛才提到贖契所需要的律師樓要求，若不是完全清還按揭的話，只是部分還款，並不需要律師處理，只需到分行填表即可，可以省下一筆律師費。他日有需要再作加按，手續也相對簡單。

 

　　談到清還按揭這想法，立即有網友以長遠角度擔心此舉不值，因為計及未來銀紙貶值，把所以債項清還似乎不太化算。先不用想得太長遠，按不同時期按當時環境作出最適合自己的調配，需要時再靈活操作吧。幾年後，可能投資環境合適，到時再造按揭亦可。

 

相關連結：

【一個比巴菲特更穩陣的操作】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #理財 #按揭 #樓契 #贖契 #銀行 #律師 #保險箱 #部分還款
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值

06/06/2025 12:06

關稅戰

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk