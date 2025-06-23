  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

23/06/2025

何伯與新何太

#財識兼收 #理財 #何伯 #新何太 #財產 #資產 #愛的團隊 #健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　何伯與新何太的八卦新聞成為全城熱話，近日更發展成悲劇，兩人因爭執而受傷送院，亦被告上法庭。有些朋友把這個話題的新聞細節都細讀，還追得很貼，頗自豪。值得深思，其實這件與你無關的事件，消耗了你多少時間與注意力呢？財富很重要，健康亦是無價，而我們另一寶貴資源——時間與注意力，正每天被這類新聞蠶食。

 

　　面對何伯與新何太這事件，除了沒有價值地滿足自己的八卦欲外，可以嘗試轉化成對自己比較有價值的事情。例如作為道德思維訓練，又或者汲取當中的教訓等。此事件鬧得熱烘烘，源自於兩人上《東張西望》追討何伯細女在銀行領走的450萬元積蓄。細女乃前何太所生，前何太過身後，這位新何太就搭上何伯，於是何伯子女怕父母一生積蓄被呃，於是到銀行把積蓄提走。

 

　　故事大概如此，坊間大部分人都覺得這位新何太目的明顯，細女做法正確。但身邊有朋友反對子女做法，因為積蓄乃何伯財產，他有權控制，只要他真心覺得值得，就算明顯被騙，他的財產亦不應被取走。這算是深入的「自由意志」與「正義」等命題的討論，比起純八卦更有意義。

 

何伯與新何太本來「甜蜜」的關係以悲劇收場 (Envato)

 

　　以前分享過，投資的目標不是為了發達，可能只希望老來別做一個可憐的「阿叔」（見連結）。以前所分享的「阿叔」故事主要有兩個問題，首先是理財不善，「阿叔」老來連一點藥費也付不起；另一個是健康問題，「阿叔」身體不好，老來要定時到醫院覆診配藥。兩面夾擊，情況相當悲慘。

 

　　趁年輕時，值得花多點心力去保持健康，一方面，若到老年身體病痛多，年輕時努力賺來的錢，退休後拿來醫病，情況不理想；另一方面，保持大腦精神健康，避免自己出現腦退化，年老時作錯決定，敗走畢生積蓄。

 

　　何伯畢生理財似乎沒有太大問題，累積到數百萬元資產，可惜晚年懵懵哋，遇上新何太。全城都知道新何太有何問題、與何伯結婚的目的何在，包括何伯的子女亦然，偏偏只有何伯一個懵然不知。事件發展更到極致，成為世界級「人辦」，更差點搞出人命。

 

　　大家身邊有否你愛的人？一些無論環境順逆、貧窮與富貴，彼此都相信對方，例如你的知己、兄弟姊妹、父母子女及枕邊人。有一日，你可能亦會變得懵懵哋，只要記得一件事，哪些人是你「愛的團隊」。年紀大了，當有些陌生人走過來，你未必有足夠判斷力剖析其目的，能協助你作決定的，就只有這個「愛的團隊」。

 

　　另一個做法，就是在自己變懵之前，先好好處理自己的資產，這部分大家可以參考巴菲特與李嘉誠的退場智慧（見連結）。當然，有些人連「愛的團隊」的信任值也很低，提早處理資產後亦有「瞓街」的風險，世上實在無人幫得上忙。

 

相關連結：

【財自為避免阿叔的故事】

【退場的智慧】 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #理財 #何伯 #新何太 #財產 #資產 #愛的團隊 #健康
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk