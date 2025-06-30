森林法則，弱肉強食（周六福上市）

周六福(06168)正式上市，兩日升超過六成。還記得2016年11月10日周六福位於信和中心對面的第一家在港分店開幕，當時小弟在facebook出帖（見連結），慨嘆內地企業的侵權行為。轉眼近9年，周六福已經發展至超過4000家分店，更來港上市，非同小可。



有一點很有趣，據報指其招股文件顯示，周六福正涉及22宗訴訟案件，當中15宗有關侵犯商標。意思不是周六福為被告，而是原告。周六福已在港上市，一眾與其名字及生意模式近似的生意要小心了，若不迴避，隨時捲入長年訴訟案件之中。

周六福目前涉及22宗訴訟案件，當中15宗有關侵犯商標，身份是原告而不是被告。（周六福官網圖片）

商標侵權新聞屢見不鮮，其中一個香港人耳熟能詳的品牌「G2000」，與內地商標「2000」互指侵權，案件終告和解收場。「G2000」須向「2000」的內地商標持有人支付一筆和解費，以換取毋須支付1200多萬元人民幣罰款，並取得「2000」的內地商標擁有權，令「G2000」品牌商品終可在內地解禁。

此文章以「森林法則，弱肉強食」起題，主要想帶出內地企業的霸權，威力十足。任何企業，走進內地，很容易會被抄。甚至乎，抄襲者更會做得比原有的更大、更強，最終反過來告原有的，禁止原有版權者繼續運用其品牌，相當厲害。

任何生意都需要了解其優勢所在，進軍內地時這更需要關注。例如生意靠薄利多銷，以量大而壓下成本來推高毛利的話，跑到內地將會非常不利。香港生意人的思維是「食神」式擴張，即開一間店，做得好就開分店，兩間變四間，四間變八間，再上市集資⋯⋯但內地生意人，一下子拋若干個億出來，一開就是一千幾百間分店，見到有對手，就在其附近開幾間，做爛市，搶死所有對手之後，就能夠一家獨大。

若靠品牌的話，自以為有商標保護，但內地企業會利用其資本規模、法律團隊，甚至乎政治關係，令商標提告人申訴失敗。更甚者，內地企業很喜歡反告，最初的商標提告人隨時被禁止在內地銷售，還要支付罰款。以前美國Air Jordan公司就控告「喬丹體育」，展開歷時8年之久的商標訴訟，期間互有勝負，最終Air Jordan公司於2020年才獲勝。

喬丹訴訟案很有趣，其中指「喬丹體育」的logo不是美國Air Jordon公司所用的人體動作，而美國Air Jordan公司就展示Michael Jordan曾經在籃球場上做出「喬丹體育」logo的姿勢，但「喬丹體育」指logo內公仔手拿的不是籃球，而是一塊乒乓球拍。當提到「喬丹體育」中「喬丹」這個名字時，「喬丹體育」指這是一個世上極普遍的名字，不是Michael Jordan專用。一場8年的訴訟，是多麼的花費心力與財力。

「喬丹體育」指logo內公仔手拿的不是籃球，而是乒乓球拍。（作者提供）

一宗喬丹官司打足8年，往後還可以有「23」、「公牛23」、「米高23」、「公牛喬丹」排隊和你打官司。「G2000」主席田北辰指其公司商標訴訟事件一度令他對內地司法制度失去信心，未來會以港區人大身份要求中央關注內地的「搶註」歪風。中央會如何處理呢？值得期待。

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