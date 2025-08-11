2025年書展，財經著作絕跡

之前連續10年都有到書展，今年第一次沒有去現場。以前出版社會邀請與提醒在書展時到來，自然會把書展當成一件事來看待，到現場打打氣喧囂兩句，這是基本禮貌。過往就算小弟沒有著作出版，一眾Blogger總有三兩位會出書，有些更邀請小弟寫序言，他們會主動約時間一齊出席書展，麥加文更會變身記者訪問拍Vlog，如此有趣的節目，一定要出席吧！而今年書展卻沒有， Blogger好友也靜過太空。

今年沒有出席書展，惟有看麥加文獨個兒拍Vlog（見連結）。片中發現專攻財經著作的「天窗出版社」竟然沒有擺攤位，而一眾財經Blogger集結地「亮光文化出版社」的攤位亦沒有擺放出財經著作。大家最常接觸的兩家出版社都放棄擺攤位或把財經著作收起，情況令人欷歔。

兩間著名的財經書籍出版社於今年書展都抱放棄態度，情況值得深思。（貿發局圖片）

財經著作當然有其價值，一本好書是作者以畢生功力精華集結而成，是最能令大家進步的工具。若大家有長期閱讀習慣，大概已經發現「書本位」的威力。最近在「止凡信箱」回應網友問題時（見連結）分享提過，要思維上有點不同，先看100本書，你會發覺和身邊朋友溝通時有與眾不同之感，往後再多看100本書時，先前100本書的智慧會令你進一步昇華到另一層次。

1992年美國Dream Team籃球隊粒粒巨星，有Michael Jordan、Larry Bird、Magic Johnson、Charles Barkley等人，每場平均贏對手30分以上，他們把全球最強的美國籃球展示給全世界。往後多年，世界各地不同國家都積極發展籃球運動，更有不少歐洲球員到美國打NBA，令彼此實力愈來愈接近，到2004年奧運，美國籃球更不能奪冠。想帶出的道理是，人家把最強功力展示出來，若你積極學習吸收並融會貫通，隨時能發展出全新境界。

可惜香港人、香港地，如何對待財經著作這一回事呢？鍾記曾說道，他開投資班或出版財經著作，是大市寒暑表：當大市好景時，他的投資班與財經著作反應相對熱烈；當市況低迷時，反應相對冷淡。大多數香港人都十分現實，做任何事情都希望有即時效用，看完一本書要立即有錢賺，才肯花時間去了解一下，否則便愛理不理。這不是閱讀習慣，而是短視地目標為本，屬市儈表現。忽視長遠回報，只想短炒獲利，持這樣的態度行事，後果不會理想。

香港文字出版市場一向很小，如今由於市況麻麻，加上移民潮，財經類別著作進一步萎縮，更加不能支持本地作者。當出版社出版財經著作時，連回本都有困難，自然會止蝕離場，實在情有可原。進一步發展下去，最終結果如何？本地財經著作絕跡，相當可惜。

