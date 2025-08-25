  • 報價
2025年夏，北海道之旅

#理財 #財識兼收 #北海道 #札幌 #大通公園 #狸小路商店街 #水族館 #小樽 #富良野 #花田
  止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　差不多一季一次的家庭旅行，已經連續第五次選去日本了，今次去北海道。夏季北海道天氣超好，日圓又依然低水，實在未出發先興奮。與往常一樣，把這些旅行點滴寫成遊記，把美好的回憶留住。

 

　　第一天到埗後立即前往位於札幌的酒店，一切順利。由新千歲機場到札幌路程不遠，搭JR只需大半小時，不用轉乘的士。到酒店安頓好之後約七點半出外晚飯，發現不少舖頭已經打烊，街上也開始靜，北海道始終不像東京的急速節奏。

 

　　我們到餐廳叫餐，特別加飯之後的份量，也只是和香港的兩餸飯份量差不多，估計日本人的食量偏少。有個有趣發現，街上看到的日本人普遍不算肥，不似普遍香港人中年發福，即使瘦瘦的也有個大肚腩。當然，只要懂得吃，份量基本上不是一個關鍵。

 

大通公園位於札幌市中心，為都市中的綠洲。(Envato)

 

　　第二天到附近的大通公園走走，日本也可以walk under the sun，旅行亦無阻健康活動。經常發現日本的烏鴉十分大隻，似一隻雞的身型，不時在頭頂飛過，經常被嚇一跳。大通公園令人感覺輕鬆，路邊攤檔賣北海道牛奶雪榚，小朋友一人一杯，開心。見到日本公園內的飲水機，多啦A夢漫畫也有出現過，小朋友有機會一試，玩得開心，開心其實可以很簡單。

 

　　大通公園附近就是出名的狸小路商店街，當然要去逛逛，在Donki買了不少東西。發現狸小路旁有個商場，內有一個「AOAO SAPPORO水族館」。先在地下層吃了一間非常好味的日本料理，再到水族館逛逛。水族館不算大，但設有企鵝區，頗特別，大家圍觀工作人員餵企鵝，氣氛一流。回程再經狸小路回酒店，輕鬆一天。

 

　　第三天去了一間叫MiPig Cafe的地方，位於從宮之澤車站步行約15分鐘的AEON Mall Sapporo。MiPig Cafe的特點是會有多隻小豬伏在你的大腿上，對大人來說不算甚麼，但對小朋友來說是一個極興奮的體驗。尤其小女七歲，去完之後整天不停在說小豬怎樣怎樣，多麼喜歡小豬。AEON Mall Sapporo雖然只有三層樓，但面積超大，內有很多商舖與美食，我們逗留了一整天。計劃前往之前，我與太太還「十五十六」，正在猶疑應否山長水遠去抱這些小豬，結果完全沒有後悔。

 

　　第四天由札幌到小樽，主要想看看那家出名的音樂盒店。記得N年前與太太（當年還未結婚）一起到那裏，如今多帶兩位小朋友，另一番體會。以前在音樂盒店一點東西也沒有買，反而到對面一家Cafe歎咖啡，還可以帶走精美的咖啡杯。今次小朋友大有斬獲，再到附近的玻璃精品店買東西，又食燒肉，又食雪糕，開心。

 

　　當天天氣好，陽光普照而又好風，一點也不炎熱，真的很relax，我們還故意走較遠的路，經過運河旁欣賞風景。當日小朋友行了很遠路，回來時仍嘻嘻哈哈。晚上更趕回酒店附近的商場，買了兩條UNIQLO短褲（因為健康programme令腰圍減了三四吋），折回港元每條約60元，抵。

 

 富良野花田色彩斑斕，令人賞心悅目。(Envato)

 

　　第五天是最瘋狂的一天，因為決定去富良野看花田，由札幌出發，來回車程需6小時。這是甚少提出要求的太太的一個特別要求，感覺上這是她的一個小願望，這事件立即變得甚有意義，就算排除萬難都要處理好。結果，當日體驗很好，天氣好，面對一片花田，拿手機任意拍照，隨便一張相都是明信片美景的級數。小朋友的體驗同樣開心，見到有小松鼠走過更興奮非常，6小時的車程絕對值得。

 

　　回程時有段小插曲，在火車上，我們一家四口，兩個孖位被隔開了，有位帶著小朋友的日本年輕媽媽見狀，走過來主動示意可以讓位給我們，讓我們四口子可以坐近一些，我立即答應了。年輕媽媽返回座位與小朋友執拾，準備讓位給我們，誰知原來她們有超多東西需要執拾，包括小朋友還在用餐、有件大行李、一袋二袋東西等，搞了超過兩分鐘才能讓出座位。那一刻，我們非常不好意思，還想說「不用了」，但她已執拾了大半，惟有不斷say thank you、arigatō⋯⋯

 

　　這位日本年輕媽媽，就算多困難仍提議讓座，這行為很蝕底吧？我在想，一個日本人對陌生的外國人好，會令人對日本改觀，日本人的民族性很強，能令日本好，蝕底也無所謂；加上，這行為在小朋友面前做，是一個很好的榜樣、一次很好的身教，教導小朋友成為一個禮讓的人。日本人的禮貌，實在太強，強得令人不好意思，亦令我們這次美好的日本之旅留下一段美好的小回憶。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

